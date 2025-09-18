رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ، از کشف ۲۴۱ دستگاه جرثقیل و گیربکس خارجی قاچاق به ارزش ۹۵ میلیارد خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار مهدی افشاری گفت: در پی اقدامات اطلاعاتی مشخص شد مقادیری کالای قاچاق خارجی در انباری در جاده خاوران تخلیه و دپو گردیده که کالای خارجی را توسط خودرو‌های شوتی از شهر‌های جنوبی به اطراف تهران و سپس توسط وانت به این مکان منتقل و توزیع می‌نماید.

این مقام انتظامی افزود: ماموران این پلیس محل موصوف را بازرسی کردند که طی آن مشخص شد کالا‌ها در سامانه‌ها ثبت نشده و اسناد گمرکی مربوط به سال‌های گذشته است.

وی تصریح کرد: کالا‌ها شامل ۲۱۱ دستگاه جرثقیل سقفی و ۳۰ دستگاه موتور گیربکس خارجی بوده که پرونده قضایی مربوطه تشکیل شد و به همراه متهم به مرجع قضائی معرفی شدند.

این مقام پلیسی با بیان اینکه کارشناسان ارزش ریالی اموال کشف شده را ۹۵ میلیارد ریال اعلام کرده‌اند، اضافه کرد: با سرمایه گذاری در ورود و خروج کالای قاچاق و ارز، نابودی صنایع کشور را هدف نگیرید.

وی از شهروندان درخواست کرد تا در صورت مشاهده هرگونه قاچاق و یا احتکار کالا با این پلیس به شماره‌های ۰۲۱۶۶۷۴۷۳۴۳ و یا ۰۹۹۹۹۸۷۱۳۹۲ تماس بگیرند.

منبع: پلیس

