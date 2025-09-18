رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ، از کشف یکدستگاه خودوری لوکس قاچاق خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار مهدی افشاری گفت: با انجام اقدامات فنی مشخص شد یکدستگاه خودوری سواری لوکس قاچاق در پارکینگ منزلی واقع در خیابان ملاصدرا، پارک شده و این خودرو به شکل قاچاق و با کامیون خودوربر به این مکان منتقل شده است.

این مقام انتظامی عنوان داشت: با هماهنگی از سوی مرجع قضایی، تیمی از ماموران برای بررسی وارد عمل شده که طی آن مشخص شد مشخصات خودرو با پلاک، شماره شاسی، موتور و اتاق غیرفابریک بوده و با سند مطابقت ندارد.

وی تصریح کرد: به این ترتیب، متهم بازداشت و برای تحقیقات بیشتر به دادسرا و تا اطلاع ثانوی خودرو به صورت توقیف به پارکینگ پلیس منتقل شد.

این مقام پلیسی با بیان اینکه کارشناسان ارزش ریالی اموال کشف شده را بیش از ۲۵۰ میلیارد ریال اعلام کرده‌اند، اضافه کرد: مبارزه با قاچاق کالا و ارز در جامعه انضباط اقتصادی را در پی دارد؛ لذا شهروندان در صورت مشاهده هرگونه قاچاق و یا احتکارکالا با این پلیس به شماره‌های ۰۲۱۶۶۷۴۷۳۴۳ و یا ۰۹۹۹۹۸۷۱۳۹۲ تماس بگیرند.

منبع: پلیس