فرمانده انتظامی سروستان از کشف ۲۴ دستگاه استخراج رمز ارز دیجیتال بدون مجوز خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ هادی جاویدی آزاد فرمانده انتظامی سروستان اظهار کرد: در پی رصد اطلاعاتی ماموران پلیس امنیت عمومی مبنی بر بکارگیری چند دستگاه ماینر غیرمجاز در یکی از مناطق شهرستان، پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس قرار گرفت.

او اضافه کرد: ماموران پس از هماهنگی قضایی و بازدید از محل اعلام شده ۲۴ دستگاه ماینر که در حال فعالیت بود را کشف و در همین رابطه یک نفر را نیز دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی سروستان با بیان اینکه برابر نظر کارشناسان ارزش ماینر‌های کشف شده ۱۰ میلیارد ریال برآورد شده است، تصریح کرد: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

منبع: معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی فارس