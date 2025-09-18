سرمربی تیم ملی والیبال ایران گفت: جدال سختی با میزبان قهرمانی مردان جهان داشتیم.

باشگاه خبرنگاران جوان - روبرتو پیاتزا سرمربی تیم ملی والیبال ایران پس از پیروزی شاگردانش مقابل فیلیپین و صعود به مرحله حذفی درباره این مسابقه اظهار داشت: بازی با فیلیپین میزبان واقعاً سخت بود. بازیکنان با قلب خود بازی کردند و از فکرشان استفاده نکردند.

او با بیان این‌که در بعضی لحظه‌ها بازیکنان ایران واقعاً از بازی کردن با توپ می‌ترسیدند، تصریح کرد: این موضوع برای تیم ایران طبیعی نیست، چون اگر بخواهیم سطح خودمان را بهتر کنیم باید با تکیه بر تجربه به اهداف مشخص برسیم.

سرمربی تیم ملی والیبال ایران در پایان گفت: این سطح، سطحی نیست که بازیکنان ایران باید داشته باشند.

برچسب ها: تیم ملی والیبال ایران ، روبرتو پیاتزا ، والیبال قهرمانی جهان ، فیلیپین ، والیبال
خبرهای مرتبط
والیبال قهرمانی جهان ۲۰۲۵؛
پیروزی لهستان و آمریکا مقابل حریفان/ ژاپن با برد نیز حذف شد
تقوی خطاب به ملی پوشان والیبال:
بازی مقابل فیلیپین یک فینال زودرس است/ برای مردم بجنگید و نشان دهید تیم ایران هستید
درگذشت مادر سرمربی تیم والیبال برزیل قبل از آغاز مسابقه با صربستان + فیلم
مسابقات والیبال قهرمانی جهان؛
ایران در چه حالتی صدرنشین گروه نخست می‌شود؟
والیبال قهرمانی مردان جهان؛ تونس به عنوان تیم اول از گروه ایران صعود کرد
والیبال قهرمانی جهان؛ صعود سخت ایران با پیروزی مقابل فیلیپین
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آدان تمرین کرد؛ آسانی از فردا در تمرینات استقلال
تیم ملی پتانک ایران در رقابت‌های جهانی رُم
هوادار صدرنشین لیگ یک باقی ماند + نتایج کامل بازی‌ها و جدول
تنیس روی میز کاپادوکیا؛ صعود نمایندگان ایران به جمع ۱۶ نفر برتر
غلامرضا فرخی: قول قهرمانی به مادرم داده‌ام + فیلم
شرط جذب مدافع نیوکاسلی از سوی پرسپولیس
باخت سنگین استقلال زنگ خطری برای باشگاه های ایران است
برنامه روز دوم کشتی فرنگی قهرمانی جهان/ ۳ طلا در انتظار ایران
اولین حضورم در مسابقات جهانی ووشو همراه با خوشرنگ ترین مدال شد
پیروزی بارسلونا با درخشش راشفورد/ منچسترسیتی تیم ۱۰ نفره ناپولی را شکست داد+ فیلم
آخرین اخبار
علیپور: ذوب‌آهن به دلیل بدهی کنار گذاشته شد/ لیگ بسکتبال امسال قابل پیش‌بینی نیست
فودن: هالند بی نظیر است
برنامه روز دوم کشتی فرنگی قهرمانی جهان/ ۳ طلا در انتظار ایران
اولین حضورم در مسابقات جهانی ووشو همراه با خوشرنگ ترین مدال شد
پیروزی بارسلونا با درخشش راشفورد/ منچسترسیتی تیم ۱۰ نفره ناپولی را شکست داد+ فیلم
خیز پرسپولیسی ها برای رسیدن به صدر جدول
شرط جذب مدافع نیوکاسلی از سوی پرسپولیس
باخت سنگین استقلال زنگ خطری برای باشگاه های ایران است
تنیس روی میز کاپادوکیا؛ صعود نمایندگان ایران به جمع ۱۶ نفر برتر
هوادار صدرنشین لیگ یک باقی ماند + نتایج کامل بازی‌ها و جدول
آدان تمرین کرد؛ آسانی از فردا در تمرینات استقلال
تیم ملی پتانک ایران در رقابت‌های جهانی رُم
غلامرضا فرخی: قول قهرمانی به مادرم داده‌ام + فیلم
به‌نژاد در رتبه دوم بهترین پاسور مرحله مقدماتی قرار گرفت
۱۶ تیم مرحله یک هشتم مشخص شدند/ حذف برزیل کار ایران را آسانتر کرد
صعود مقتدرانه دختران بسکتبالیست ایرانی به فینال کاپ آسیا ۲۰۲۵
اختصاص ۲ هزار متر زمین در مجموعه آزادی به فدراسیون شمشیربازی
برزیل و فرانسه مدعیان قهرمانی حذف شدند
امین میرزازاده سومین فینالیست ایران شد + فیلم
غلامرضا فرخی مقتدرانه فینالیست شد + فیلم
علیرضا عبدولی در صعود به فینال ناکام ماند + فیلم
شگفتی کامل شد/ پیام احمدی به دیدار فینال راه یافت + فیلم
لحظه‌ای که ویدیوچک به داد ایران رسید + فیلم
شکست در ست پنجم دردناک بود
حاجی‌پور: خدا را شکر شرمنده مردم نشدیم/ فیلیپین از شرایط میزبانی به خوبی استفاده کرد
جدال ایران و فیلیپین بی نظیر بود
خانزاده و حاجی‌پور امتیازآورترین بازیکنان دیدار ایران و فیلیپین
پیاتزا: جدال سختی مقابل فیلیپین داشتیم/ بازیکنان با قلب خود بازی کردند
علیرضا عبدولی هم به نیمه نهایی رسید + فیلم
راهیابی ۳ فرنگی کار ایرانی به نیمه نهایی رقابت‌های جهانی