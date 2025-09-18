باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی والیبال ایران امروز پنج‌شنبه ۲۷ شهریور در سومین و آخرین دیدار خود در مرحله مقدماتی رقابت‌های قهرمانی مردان جهان ۲۰۲۵ در مانیل به مصاف فیلیپین میزبان این رقابت‌ها رفت.

تیم ملی والیبال ایران در این دیدار سه بر دو به پیروزی رسید تا به عنوان تیم دوم گروه راهی مرحله حذفی شود.

پوریا حسین خانزاده، علی جاجی‌پور و برایان باگوناس بازیکن از تیم فیلیپین با کسب ۲۲ امتیاز، عنوان امتیازآورترین بازیکنان این دیدار را به دست آورند.

تیم ملی والیبال ایران در مجموع ست‌های این مسابقه ۱۱۰ امتیاز کسب کرد که به ترتیب ۶۳ پوئن در حمله، ۸ امتیاز در دفاع، ۶ پوئن سرویس و ۳۳ امتیاز از اشتباهات بازیکنان حریف بود.

بازیکنان تیم ملی والیبال فیلیپین نیز در مجموع ست‌های این مسابقه ۱۱۴ امتیاز کسب کردند که شامل ۶۲ امتیاز حمله، ۱۲ دفاع، ۵ پوئن سرویس و ۳۵ امتیاز از اشتباهات بازیکنان تیم ایران بود