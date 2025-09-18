تلاش برای اصلاح یکدیگر حد و مرزی دارد که باید رعایت شود.

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 \u0640 \u062d\u062c\u062a\u200c\u0627\u0644\u0627\u0633\u0644\u0627\u0645 \u0648\u0627\u0644\u0645\u0633\u0644\u0645\u06cc\u0646 \u0628\u0631\u0645\u0627\u06cc\u06cc \u062f\u0631 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u062a\u0644\u0648\u06cc\u0632\u06cc\u0648\u0646\u06cc \u06af\u0641\u062a: \u062a\u0644\u0627\u0634 \u0645\u06a9\u0631\u0631 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0627\u0635\u0644\u0627\u062d \u0627\u0639\u0636\u0627\u06cc \u062e\u0627\u0646\u0648\u0627\u062f\u0647 \u0627\u0642\u062f\u0627\u0645\u06cc \u0646\u0627\u062f\u0631\u0633\u062a \u0627\u0633\u062a.\n