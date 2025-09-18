تلاش برای اصلاح یکدیگر حد و مرزی دارد که باید رعایت شود.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ حجت‌الاسلام والمسلمین برمایی در برنامه تلویزیونی گفت: تلاش مکرر برای اصلاح اعضای خانواده اقدامی نادرست است.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: دین اسلام ، کانون خانواده ، پدر و مادرها
خبرهای مرتبط
صداوسیما در خط مقدم روان جامعه؛
چگونه رسانه ملی پس از حمله موشکی آرامش را بازگرداند؟
کارشناس فرهنگی:
دنیای امروز، دنیای رسانه است/ نیازمند مطالعه علمی هستیم
«ماچا» هم به جمع «اسمش را نبر»‌ها پیوست؟!
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آغاز پخش «رویای ریحانه» از شبکه دو سیما
«طلوع ماه» از فلسفه فارابی می‌گوید
رونمایی از دو اثر علمی جدید پژوهشکده شورای نگهبان در نمایشگاه کتاب بغداد
پرتره یک شاعر برجسته روی آنتن شبکه افق/ نمایش مستند «مشت در نمای درشت» در برنامه «کافه مستند»
حالا وقت دیدن سلمان است
اشتباهی با عنوان تلاش دائمی برای اصلاح یکدیگر + فیلم
سفر رویای فوتبالی یک نوجوان از کودکی تا کاپیتانی با «تیم ملی در قلب من»
آخرین اخبار
اشتباهی با عنوان تلاش دائمی برای اصلاح یکدیگر + فیلم
سفر رویای فوتبالی یک نوجوان از کودکی تا کاپیتانی با «تیم ملی در قلب من»
حالا وقت دیدن سلمان است
آغاز پخش «رویای ریحانه» از شبکه دو سیما
«طلوع ماه» از فلسفه فارابی می‌گوید
رونمایی از دو اثر علمی جدید پژوهشکده شورای نگهبان در نمایشگاه کتاب بغداد
پرتره یک شاعر برجسته روی آنتن شبکه افق/ نمایش مستند «مشت در نمای درشت» در برنامه «کافه مستند»
نشان «پارسی جان ملی» به محمد مناجاتی اهدا شد
اجرای طرح خبرنگاری خوداتکا در خبرگزاری صداوسیما آغاز شد
«زنگ امید» به صدا درآمد؛ روایت نوجوانانی که تسلیم نشدند