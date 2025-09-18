شهروندخبرنگار ما با ارسال فیلمی از مشکلات جاده روستای الیف در شهرستان کازرون استان فارس سخن گفت و از مسئولان درخواست رسیدگی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مدتی است که رانندگان جاده روستای الیف در شهرستان کازرون استان فارس فارس از نبودن آسفالت و جاده خاکی در رنج و عذاب هستند و آنها برای تردد با مشکلات فراوانی رو‌به‌رو می‌شوند. معضلی که نه تنها عمر لاستیک‌ها را کاهش می‌دهند، بلکه ایمنی رانندگان را تهدید کرده و هزینه‌های استهلاک بسیاری را به رانندگان تحمیل می‌کند. این در حالی است که با در فصل پاییز و زمستان این مشکلات بیشتر خودنمایی می‌کند.

شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: شهروندخبرنگار - فارس

