شهروندخبرنگار ما با ارسال فیلمی از مشکلات جاده روستای الیف در شهرستان کازرون استان فارس سخن گفت و از مسئولان درخواست رسیدگی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مدتی است که رانندگان جاده روستای الیف در شهرستان کازرون استان فارس فارس از نبودن آسفالت و جاده خاکی در رنج و عذاب هستند و آنها برای تردد با مشکلات فراوانی روبهرو میشوند. معضلی که نه تنها عمر لاستیکها را کاهش میدهند، بلکه ایمنی رانندگان را تهدید کرده و هزینههای استهلاک بسیاری را به رانندگان تحمیل میکند. این در حالی است که با در فصل پاییز و زمستان این مشکلات بیشتر خودنمایی میکند.
شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده میکنید.
منبع: شهروندخبرنگار - فارس
