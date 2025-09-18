مراسم پیش نمایش سریال سلمان فارسی با حضور ریاست سازمان صداوسیما برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ مراسم پیش نمایش سریال سلمان فارسی با حضور دکتر جبلی ریاست سازمان صداوسیما و داوود میرباقری کارگردان بهمراه مدیران و عوامل تولید برگزار شد. آیینی که در آن پرده‌ای از سال‌ها تلاش هنرمندان و عوامل تولید کنار زده شد.

در این مراسم سه ساعت از فصل نخست سریال که روایتگر بخشی از تاریخ ایران است و دو ساعت از فصل دوم که به امپراتوری بیزانس میپردازد به نمایش درآمد. هم چنین خبر داده شد که فصل سوم این مجموعه با محوریت حجاز به زودی وارد مراحل اجرایی خواهد شد.

سلمان فارسی مجموعه‌ای است که با روایت زندگی و اندیشه‌های یکی از چهره‌های برجسته تاریخ اسلام می‌کوشد تصویری درخور از فرهنگ ایمان و هویت ایرانی - اسلامی ارائه دهد.

این سریال پس از سال‌ها انتظار و صبوری قرار است از اواسط ۱۴۰۵ از شبکه یک سیما روی آنتن برود و برگ تازه‌ای در دفتر آثار نمایشی رسانه ملی بگشاید.

منبع: سیما

