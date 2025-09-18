شبکه امید آخر این هفته، مخاطبان نوجوان را به تماشای یک سفر الهام‌بخش دو قسمتی دعوت می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ تماشای قسمت اول و دوم فیلم سینمایی جدید «تیم ملی در قلب من»، فرصتی است تا با بایو، فوتبالیست نوجوان اندونزیایی، از رویاپردازی‌های کودکی تا چالش‌های کاپیتانی در تیم ملی همراه شویم.

قسمت اول «تیم ملی در قلب من» پنجشنبه ۲۷ شهریور ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه امید پخش می‌شود.

این فیلم محصول سال ۲۰۰۹ است. در این قسمت با نونهالی بایو آشنا می‌شویم؛ پسری با استعدادی که آرزوی فوتبالیست شدن را در سر دارد، اما با مخالفت‌های پدربزرگش رو‌به‌روست. این فیلم به زیبایی نشان می‌دهد که آرزو‌های بزرگ، تلاش‌هایی بزرگ و کفش‌هایی آهنین برای عبور از مسیر‌های سنگلاخ می‌طلبند. بایو در این قسمت ثابت می‌کند که برای رسیدن به رویای خود، مرد روز‌های سخت است. قسمت دوم نیز جمعه ۲۸ شهریور ساعت ۱۸:۰۰ پخش می‌شود.

این قسمت با عنوان آزمون رهبری محصول ۲۰۱۱ است. در این قسمت نیز بایو که نونهالی پرماجرای خود را پشت سر گذاشته، اکنون یک نوجوان ۱۵ ساله و کاپیتان تیم ملی زیر ۱۵ سال اندونزی است. اما هرچه به قله آرزو‌ها نزدیک‌تر می‌شود، موانع نیز سهمگین‌تر می‌شوند. بایو در این قسمت با چالش‌های جدید و بزرگ‌تری در مسیر رهبری تیم و تحقق رویای قهرمانی مواجه می‌شود و باید نشان دهد که شایستگی این مسئولیت بزرگ را دارد.

پخش متوالی این دو فیلم، فرصتی بی‌نظیر برای تماشاگران است تا شاهد رشد یک شخصیت از کودکی تا نوجوانی باشند و ببینند چگونه یک رویا با عزم و اراده راسخ، پخته و به واقعیت نزدیک می‌شود. این دو فیلم که به صورت پیوسته داستان یک قهرمان را روایت می‌کنند.

این سفر فوتبالی و انگیزشی شبکه امید را در فیلم‌های سینمایی «تیم ملی در قلب من ۱ و ۲»، پنجشنبه و جمعه ساعت ۱۸:۰۰ از دست ندهید.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی سیما 

