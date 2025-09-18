باشگاه خبرنگاران جوان ـ مسعود پزشکیان پیش از ظهر امروز پنجشنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۴، در نشستی با جمعی از اعضای «مجمع کارآفرینان ایران» پس از گوش سپردن به دیدگاهها، دغدغهها و مطالبات ۱۱ تن از آنان و نیز سخنان رئیس کل بانک مرکزی و وزرای جهادکشاورزی و امور اقتصادی و دارایی، درباره برخی مطالب ارائه شده در جلسه از سوی مدعوین توضیحاتی ارائه کرد.
رئیس جمهور در پاسخ به درخواست مطرح شده برای همراهی کارآفرینان و فعالان اقتصادی بزرگ در سفرهای خارجیاش اظهار داشت: این نکته همواره مورد تاکید بنده بوده و اساسا باور داریم که هدف اصلی سفرهای ما تسهیل بستر فعالیت و تولید و تجارت شماست. امروز علاوه بر فضای مساعد در روابط خارجی با کشورهای همسایه و دوست، اتحادیههایی، چون شانگهای، بریکس و اوراسیا نیز فرصتهای بسیار خوبی برای همکاری شما با طرفهای خارجی فراهم کرده است.
پزشکیان با تاکید بر پشتیبانی دولت از فعالیتهای فعالان اقتصادی در خارج از کشور اضافه کرد: تلاش ما این است که اسنپبک فعال نشود، اما در هر صورت با توجه به فضای دوستانه روابط با همسایگان و دوستان و نیز سازمانهای منطقهای که در آنها عضو هستیم، وضعیت برای همکاریها و داد و ستد شما بسیار مساعد است. شما هم به نوبه خود تلاش کنید با نظارت دقیق بر کیفیت کالاها و خدمات صادراتی، ذهنیتها نسبت به محصولات ایرانی مخدوش نشود.
رئیس جمهور با اشاره به گلایههای مطرح شده درباره ناترازیها گفت: این ناترازیها به ما ارث رسیده و دولت چهاردهم تلاش زیادی برای سامان دادن به این وضعیت داشته است. به عنوان مثال ساز و کارهای گمرکی واردات تجهیزات مورد نیاز برای تاسیس نیروگاههای خورشیدی را کاملا تسهیل کردیم تا واحدهای تولیدی و صنعتی حداقل برای تامین برق خود بتوانند راحتتر و سریعتر اقدام کنند.
رئیس جمهور سامان دادن به توزیع بودجه میان سازمانها و نهادهای ناکارآمد، جمعآوری گازهای مشعل و اقدامات مشابه را از دیگر گامهای دولت برای مقابله با کسری بودجه و توأمان افزایش درآمد عنوان کرد و اظهار داشت: در جلساتی که برای پیگیری اجرای طرحهای مربوط به جمعآوری گازهای مشعل داریم، مصوب کردیم که هر قانون یا مقرراتی که به هر شکل و مقدار مانع تسریع تکمیل این طرحهاست، حذف یا اصلاح شوند تا هم از هدر رفتن ثروت ملی و هم از ایجاد آلودگی محیط زیست جلوگیری کنیم.
پزشکیان با اشاره به نشست قبلی خود با اعضای مجمع کارآفرینان ایران و توافق برای برگزاری مستمر و منظم این جلسات، افزود: راهکار موثرتر برای ایجاد هماهنگی و همکاری بین ما و شما برای رفع مشکلات و موانع، این است که کارگروهای تخصصی در موضوعات مطرح از جمله پولی، اقتصادی، مالیاتی و غیره، با حضور نمایندگان شما و دستگاههای دولتی، ایجاد شده و جلسات کاری آنها منظم برگزار و نتایج این جلسات ماهی یکبار به دولت ارائه شوند.
رئیس جمهور تصریح کرد: برای رفع مشکلات در زمینههای مختلف از جمله آب، محیطزیست، انرژی و توسعه، گروههای مطالعاتی علمی و کارشناسی ایجاد کردهایم و دانشگاهها را نیز درگیر کار کردهایم. به عنوان مثال با توجه به کمبود آب در تهران و مناطق اطراف، از این گروهها خواستهایم که موضوع را به شکل جامع و با لحاظ همه جوانب اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، امنیتی و ... بررسی و بهترین و موثرترین راهکارها را ارائه دهند.
منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت