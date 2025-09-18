فرمانده انتظامی فیروزآباد از توقیف ۱۱ دستگاه خودرو شوتی حامل کالای بدون مجوز به ارزش ۲۳ میلیارد و ۵۵۰ میلیون ریال در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ ابوالحسن مزارعی فرمانده انتظامی فیروزآباد اظهار کرد: مأموران انتظامی این فرماندهی در اجرای طرح امنیت محله محور و مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هنگام گشت زنی و کنترل خودرو‌های عبوری در محور‌های مواصلاتی به ۱۱ دستگاه خودرو شوتی حامل بار مشکوک شدند و آن‌ها را با اقدامات فنی متوقف کردند.

او افزود: مأموران در بازرسی از این خودرو‌ها در مجموع یک هزار و ۷۲۵ ثوب انواع پوشاک، ۴ دستگاه موتور برق، ۲۲ حلقه لاستیک، ۱۴ هزار و ۴۰۰ عدد آدامس، ۹۴ عدد چمدان مسافرتی، یک هزار لیتر گازوئیل و ۲۰ راس احشام فاقد مجوز حمل را کشف کردند.

فرمانده انتظامی فیروزآباد با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش اموال مکشوفه را ۲۳ میلیارد و ۵۵۰ میلیون ریال برآورد کردند، گفت: در این رابطه ۱۱ راننده پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند.

منبع: معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی فارس