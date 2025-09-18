فرمانده انتظامی فیروزآباد از توقیف ۱۱ دستگاه خودرو شوتی حامل کالای بدون مجوز به ارزش ۲۳ میلیارد و ۵۵۰ میلیون ریال در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ ابوالحسن مزارعی فرمانده انتظامی فیروزآباد اظهار کرد: مأموران انتظامی این فرماندهی در اجرای طرح امنیت محله محور و مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هنگام گشت زنی و کنترل خودرو‌های عبوری در محور‌های مواصلاتی به ۱۱ دستگاه خودرو شوتی حامل بار مشکوک شدند و آن‌ها را با اقدامات فنی متوقف کردند.

او افزود: مأموران در بازرسی از این خودرو‌ها در مجموع یک هزار و ۷۲۵ ثوب انواع پوشاک، ۴ دستگاه موتور برق، ۲۲ حلقه لاستیک، ۱۴ هزار و ۴۰۰ عدد آدامس، ۹۴ عدد چمدان مسافرتی، یک هزار لیتر گازوئیل و ۲۰ راس احشام فاقد مجوز حمل را کشف کردند.

فرمانده انتظامی فیروزآباد با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش اموال مکشوفه را ۲۳ میلیارد و ۵۵۰ میلیون ریال برآورد کردند، گفت: در این رابطه ۱۱ راننده پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند.

منبع: معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی فارس

برچسب ها: قاچاق کالا ، خودرو شوتی
خبرهای مرتبط
کالا‌های قاچاق در فارس به مقصد نرسیدند
توقیف بالغ بر ۶ هزار خودرو شوتی در استان فارس
از توقیف کولر و اسپلیت تا کشف مودم و لوازم خانگی در فارس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
مجروح شدن کودک ۵ ساله بر اثر تیراندازی؛ والدین کودک هم مجروح شدند
زمین لرزه ۴ ریشتری در دهرم فارس
‏شناسایی‬ و ساماندهی ۲۷۰۰ دستفروش و آغاز طرح با کدهای QR
تحول گسترده در خدمات‌رسانی به جامعه عشایری کلید خورد
کشف ماینر‌های میلیاردی بدون مجوز در سروستان
کشف بیش از ۲۳۷ کیلو تریاک از خودرو و منزل قاچاقچی در شیراز
توقیف ۱۱ دستگاه خودرو شوتی حامل کالای بدون مجوز در فیروزآباد
آخرین اخبار
توقیف ۱۱ دستگاه خودرو شوتی حامل کالای بدون مجوز در فیروزآباد
تحول گسترده در خدمات‌رسانی به جامعه عشایری کلید خورد
کشف ماینر‌های میلیاردی بدون مجوز در سروستان
کشف بیش از ۲۳۷ کیلو تریاک از خودرو و منزل قاچاقچی در شیراز
مجروح شدن کودک ۵ ساله بر اثر تیراندازی؛ والدین کودک هم مجروح شدند
‏شناسایی‬ و ساماندهی ۲۷۰۰ دستفروش و آغاز طرح با کدهای QR
زمین لرزه ۴ ریشتری در دهرم فارس
انتخابات، تنفس سیاسی جامعه است؛ قانون، ملاک اصلی فعالیت‌های انتخاباتی
برای مقابله با جنگ نرم نیروی قدرتمند بسیج صف‌آرایی کند
فعالیت ۶۳ اقامتگاه سنتی و هتل بوتیک در استان فارس
رخنه مهارت تاب‌آوری عشایر در تار و پود دست‌بافته‌ها