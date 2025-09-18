دو صهیونیست در عملیاتی که به نظر می‌رسد استشهادی بوده، در نزدیکی مرز اردن کشته شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - رسانه‌های عبری می‌گویند امروز (پنجشنبه) دو اسرائیلی در گذرگاه «آلنبی» که تنها گذرگاه فلسطینیان از کرانه باختری اشغالی به اردن است، کشته شده‌اند.

سرویس آمبولانس رژیم اسرائیل اعلام کرد که این دو نفر بر اثر جراحات وارده جان باختند. ارتش رژیم اسرائیل بعدا اعلام کرد که ضارب با کامیونی از اردن وارد شده و آتش گشوده است. 

اردن بعداً اعلام کرد که پل آلنبی، گذرگاه حیاتی بین اردن و سرزمین‌های اشغالی، از سمت اسرائیل بسته شده است.

هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حادثه را بر عهده نگرفته است. 

نیمه شهریور ماه، رسانه‌های عبری از یک حمله استشهادی در قدس اشغالی خبر دادند. این حمله ۶ کشته و ۲۰ زخمی در پی داشت و جنبش حماس مسئولیت آن را بر عهده گرفت. در پی وخامت اوضاع، در آن زمان «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم اسرائیل با حضور بیش از ۲۰۰ محافظ مسلح در محل حادثه حاضر شد. جنبش جهاد اسلامی فلسطین با صدور بیانیه‌ای این عملیات را ستود و آن را پاسخ طبیعی به سیاست‌های جنایتکارانه فزاینده رژیم اسرائیل دانست.

منبع: رویترز

