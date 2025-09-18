باشگاه خبرنگاران جوان - حجتالاسلام والمسلمین سید عبدالفتاح نواب روز پنجشنبه در نخستین نشست از سلسله نشستهای «تعامل» در حوزه حج، به میزبانی نمایندگی ولیفقیه در امور حج و زیارت و با همکاری معاونت بینالملل حوزههای علمیه، در ساختمان بعثه مقام معظم رهبری در قم، بیان کرد: با توجه به افزایش جمعیت کشور، سهمیه کنونی حج جمهوری اسلامی ایران پاسخگوی نیازها نیست و باید متناسب با رشد جمعیت افزایش یابد.
وی با یادآوری اینکه شمار زیادی از مشتاقان حج سالها در صف انتظار اعزام باقی ماندهاند، افزود: سه شرط استطاعت مالی، جسمی و طریقی لازمه اعزام زائران است و رعایت این اصول نقش مهمی در کاهش حوادث و فوتیها در ایام حج دارد.
نواب همچنین از اجرای طرح فرهنگی «مودت» ویژه زائران زباندان با همکاری معاونت فرهنگی خبر داد و تصریح کرد: ظرفیت تشکلها و مؤسسات بینالمللی حوزههای علمیه باید بیش از گذشته در این زمینه فعال شود.
نماینده ولیفقیه در امور حج و زیارت از تشکیل ۲ کاروان ویژه برای ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز خبر داد و گفت: این کاروانها پس از ثبتنام و طی مراحل اداری همانند زائران داخل کشور به حج اعزام خواهند شد.
وی ضمن قدردانی از حضور نمایندگان تشکلهای بینالمللی و همکاریهای معاونت بینالملل حوزههای علمیه، از معاونان بعثه مقام معظم رهبری خواست پیشنهادات مطرحشده را پیگیری کنند.
منبع: مرکز خبر حوزه