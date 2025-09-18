باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - امروز پنجشنبه، یک مکالمه تلفنی بین «بدر عبدالعاطی»، وزیر امور خارجه مصر، و «استیو ویتکاف»، نماینده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه، انجام شد. این تماس در چارچوب ارتباطات دوره‌ای برای پیگیری تحولات در نوار غزه، پرونده هسته‌ای ایران و هماهنگی مشترک برای کاهش تنش‌ها در منطقه صورت گرفت.

بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه مصر، تمرکز این تماس بر وضعیت نوار غزه بود و «عبدالعاطی» بر لزوم توقف عملیات نظامی رژیم تروریستی اسرائیل که منجر به پیامد‌های فاجعه‌بار انسانی برای ساکنان این منطقه شده، تاکید کرد.

«عبدالعاطی» نسبت به برنامه‌های رژیم تروریستی اسرائیل برای آواره کردن فلسطینی‌ها هشدار داد و این اقدامات را تهدیدی مستقیم برای امنیت منطقه‌ای و تلاشی برای از بین بردن مسئله فلسطین دانست. او اشاره کرد که مصر به طور قاطع هرگونه تلاش برای آواره کردن فلسطینیان را تحت هر عنوانی رد می‌کند و بر لزوم ماندن فلسطینی‌ها در سرزمین‌های خود تاکید کرد. وزیر خارجه مصر همچنین خواستار آتش‌بس فوری برای تسهیل ورود کمک‌های بشردوستانه و برقراری ثبات شد.

در خصوص پرونده هسته‌ای ایران، دو طرف توافق اخیر میان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را که سه‌شنبه‌ی هفته‌ی پیش در قاهره امضا شد، مورد بحث قرار دادند. این توافق به عنوان گامی برای ازسرگیری همکاری‌ها پس از تنش‌های ناشی از حمله‌ی رژیم تروریستی اسرائیل به ایران تلقی می‌شود.

«عبدالعاطی» نماینده آمریکایی را در جریان آخرین تماس‌ها با طرف ایرانی قرار داد و بر تلاش‌های مصر برای کاهش تنش‌ها، به تاخیر انداختن اجرای تحریم‌های سازمان ملل و حمایت از ازسرگیری مذاکرات میان ایران و آمریکا تاکید کرد.

خبرنگار «اسپوتنیک» گزارش داد که «سید عباس عراقچی»، وزیر امور خارجه ایران و «رافائل گروسی»، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، سه‌شنبه‌ی هفته‌ی گذشته در مقر وزارت امور خارجه مصر در قاهره و با حضور «بدر عبدالعاطی»، توافقنامه‌ای در زمینه همکاری دوجانبه امضا کردند.

منبع: اسپونیک