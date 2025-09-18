عبدالعاطی در گفت‌وگوی تلفنی با وایتکاف بر لزوم توقف فوری حملات نظامی اسرائیل در غزه و تسهیل ارسال کمک‌های بشردوستانه تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - امروز پنجشنبه، یک مکالمه تلفنی بین «بدر عبدالعاطی»، وزیر امور خارجه مصر، و «استیو ویتکاف»، نماینده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه، انجام شد. این تماس در چارچوب ارتباطات دوره‌ای برای پیگیری تحولات در نوار غزه، پرونده هسته‌ای ایران و هماهنگی مشترک برای کاهش تنش‌ها در منطقه صورت گرفت.

بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه مصر، تمرکز این تماس بر وضعیت نوار غزه بود و «عبدالعاطی» بر لزوم توقف عملیات نظامی رژیم تروریستی اسرائیل که منجر به پیامد‌های فاجعه‌بار انسانی برای ساکنان این منطقه شده، تاکید کرد.

«عبدالعاطی» نسبت به برنامه‌های رژیم تروریستی اسرائیل برای آواره کردن فلسطینی‌ها هشدار داد و این اقدامات را تهدیدی مستقیم برای امنیت منطقه‌ای و تلاشی برای از بین بردن مسئله فلسطین دانست. او اشاره کرد که مصر به طور قاطع هرگونه تلاش برای آواره کردن فلسطینیان را تحت هر عنوانی رد می‌کند و بر لزوم ماندن فلسطینی‌ها در سرزمین‌های خود تاکید کرد. وزیر خارجه مصر همچنین خواستار آتش‌بس فوری برای تسهیل ورود کمک‌های بشردوستانه و برقراری ثبات شد.

در خصوص پرونده هسته‌ای ایران، دو طرف توافق اخیر میان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را که سه‌شنبه‌ی هفته‌ی پیش در قاهره امضا شد، مورد بحث قرار دادند. این توافق به عنوان گامی برای ازسرگیری همکاری‌ها پس از تنش‌های ناشی از حمله‌ی رژیم تروریستی اسرائیل به ایران تلقی می‌شود.

«عبدالعاطی» نماینده آمریکایی را در جریان آخرین تماس‌ها با طرف ایرانی قرار داد و بر تلاش‌های مصر برای کاهش تنش‌ها، به تاخیر انداختن اجرای تحریم‌های سازمان ملل و حمایت از ازسرگیری مذاکرات میان ایران و آمریکا تاکید کرد.

خبرنگار «اسپوتنیک» گزارش داد که «سید عباس عراقچی»، وزیر امور خارجه ایران و «رافائل گروسی»، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، سه‌شنبه‌ی هفته‌ی گذشته در مقر وزارت امور خارجه مصر در قاهره و با حضور «بدر عبدالعاطی»، توافقنامه‌ای در زمینه همکاری دوجانبه امضا کردند.

منبع: اسپونیک 

برچسب ها: وزیر خارجه مصر ، ایران و آژانس
خبرهای مرتبط
افزایش تماس‌های دیپلماتیک مصر پیش از اجلاس اضطراری قطر
وال‌استریت‌ژورنال: ایران و آژانس به توافق دست یافتند
این روایت یک توافق است؛ آیا می‌توان بار دیگر به آژانس اعتماد کرد؟
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
از وزارت دفاع تا وزارت جنگ: ترامپ و میراث شعله‌ور کردن درگیری‌ها
نقشه سرخ غزه : رژیم صهیونیستی در گرداب بحران
اسپانیا علیه اسرائیل کمک به دیوان کیفری بین‌المللی را آغاز می‌کند
عربستان و پاکستان پیمان راهبردی دفاعی امضا کردند
شکاف جهانی در قبال طالبان؛ از انتقاد پکن تا صبر مسکو
افزایش آدم‌ربایی در کره جنوبی؛ بیش از ۹ مورد در هفته
بیمارستان‌های غزه «در آستانه فروپاشی» هستند
سه مأمور پلیس در پنسیلوانیا کشته و دو نفر زخمی شدند؛ مظنون کشته شد
ترامپ در حال اجرای نقشه‌ای ضد رسانه‌ای است
سفر الشیبانی به آمریکا برای بحث درباره لغو تحریم‌ها
آخرین اخبار
حمایت ایتالیا از تحریم اسرائیل
سناتور آمریکایی جنایت اسرائیل را نسل‌کشی خواند
حمله اوکراین به تاسیسات نفتی در غرب روسیه
ترامپ: پوتین مرا ناامید کرد
مکالمه مصر و آمریکا: غزه و پرونده هسته‌ای ایران در کانون توجه
توسعه تجارت با افغانستان و رفع موانع مرزی در دستور کار تهران و کابل + فیلم
هلاکت دو صهیونیست در نزدیکی مرز اردن
لاوروف: ما آماده‌ایم در مورد بحران اوکراین مصالحه کنیم
آنچه در غزه می‌گذرد، تکرار فاجعه روانداست
اوکراین بقایای هزار نظامی کشته‌شده را از روسیه تحویل گرفت
واکنش روسیه به تحریم‌های ژاپن: بدون پاسخ نخواهد ماند
قطعی اینترنت و تلفن غزه نشان از تشدید قریب‌الوقوع حملات زمینی اسرائیل دارد
استارمر از ترامپ در چکرز استقبال کرد
برخی از دیپلمات‌های ارشد آمریکا در سوریه برکنار شدند
اسپانیا علیه اسرائیل کمک به دیوان کیفری بین‌المللی را آغاز می‌کند
روسیه زیرساخت‌های ریلی در مرکز اوکراین را هدف قرار داد
اسرائیل از تکمیل سامانه «پرتو آهنی» برای رهگیری موشک‌ها خبر داد
بیمارستان‌های غزه «در آستانه فروپاشی» هستند
تدابیر پلیس فرانسه در آستانه «روز خشم»؛ اعتراضات گسترده علیه سیاست‌های بودجه‌ای
ترامپ قرار است امروز با استارمر دیدار کند
افزایش آدم‌ربایی در کره جنوبی؛ بیش از ۹ مورد در هفته
اف‌بی‌آی به دنبال ردپای دیسکورد در پرونده قتل چارلی کرک؛ ونس تهدید به پیگرد قانونی کرد
سه مأمور پلیس در پنسیلوانیا کشته و دو نفر زخمی شدند؛ مظنون کشته شد
اظهارات جیمی کیمل درباره چارلی کرک/ ترامپ برنامه شبکه ABC را تعطیل کرد
سفر الشیبانی به آمریکا برای بحث درباره لغو تحریم‌ها
عربستان و پاکستان پیمان راهبردی دفاعی امضا کردند
آمریکا و عربستان بزرگترین رزمایش زنده ضد پهپادی را برگزار کردند
ارائه اولین گزارش رسمی به پنتاگون در مورد معماری سپر موشکی گنبد طلایی
امیدوارم روزی سران اسرائیل پشت میله‌های زندان قرار گیرند
ترامپ جنبش آنتیفا را به عنوان «سازمان تروریستی» هدف قرار داد