باشگاه خبرنگاران جوان - محمدجعفر عبداللهی، رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی عصر امروز در مراسم یادبود سالگرد حادثه غمبار معدن زغال‌سنگ شرکت معدنجو طبس اظهار داشت: این حادثه با مدیریت فوری و مطابق با قوانین مربوطه رسیدگی شد و شناسایی اجساد و تحویل آنها به خانواده‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن صورت گرفت.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده برای حمایت از خانواده‌های جان‌باختگان افزود: حقوق و مزایا و مستمری بازماندگان برقرار شد؛ همچنین مقرر شد علاوه بر مستمری قانونی، مبلغ سالانه ۷ میلیون تومان به مدت ۱۰ سال به هر خانواده پرداخت شود؛ هزینه‌های انتقال و تدفین نیز از سوی شرکت تقبل شد و خدمات مشاوره‌ای و روانشناسی برای خانواده‌ها و کارگران بازمانده پیش‌بینی شده است.

رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی درباره رسیدگی قضایی به پرونده این حادثه گفت: پس از بررسی‌ها، پنج نفر از مدیران شرکت به سه سال حبس محکوم شدند، اما با توجه به همکاری و شرایط موجود، حبس چهار نفر از مدیران به مدت پنج سال تعلیق شد.

رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی علل این حادثه را تصاعد شدید گاز، انفجار، زهکشی نامناسب و نبود تونل جایگزین عنوان کرد و خاطرنشان ساخت: به منظور جلوگیری از تکرار چنین حوادثی، مقرر شد سیستم مانیتورینگ از عمق معدن تا سطح در معادن طبس راه‌اندازی شود.

وی در پایان از تلاش‌ها و حضور میدانی مسئولان استانی و کشوری به‌ویژه استانداران سابق و فعلی، وزرا و سایر مدیران در مدیریت این بحران قدردانی کرد.

