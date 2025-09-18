باشگاه خبرنگاران جوان ـ «رضا نجفی» سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمانهای بینالمللی در وین امروز پنجشنبه ۲۷ شهریور پیرامون آخرین وضعیت قطعنامه مطرح شده از سوی جمهوری اسلامی ایران و چند کشور دیگر به نشست کنفرانس عمومی آژانس بینالمللی انرژی اتمی گفت: تعداد قابل توجهی از کشورهای عضو آژانس که روابط خوبی با ایران و دیگر بانیان قطعنامه دارند و حملات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی به ایران را شدیدا محکوم کردهاند در تماسهای جداگانه با ایران و دیگر کشورهای بانی قطعنامه اظهار داشتهاند که به شدت از سوی آمریکا تحت فشار و تهدید هستند تا به قطعنامه ارائه شده رای مثبت ندهند.
وی ادامه داد: به گفته نمایندگان این کشورها، امریکا تکتک به کشورها مراجعه و تهدید کرده که به قطعنامه ایران رای منفی یا ممتنع بدهند. تعدادی از این کشورها اعلام کردهاند که «رای ممتنع» به این قطعنامه موضع واقعی آنها نیست و لذا از ایران اکیدا درخواست کردهاند تا در مشورت با دیگر همبانیان قطعنامه، اقدام روی قطعنامه را به کنفرانس سال آینده موکول کند.
به گفته نجفی جمهوری اسلامی ایران و دیگر بانیان قطعنامه نمیخواهند کشورهای عضو کنفرانس را در معرض یک تصمیم غیرواقعی قرار دهند لذا تصمیم گیری درباره ادامه این روند، میان کشورهای بانی قطعنامه در جریان است.
منبع: ایرنا