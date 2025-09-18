باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
ساکنان غزه در دوراهی آوارگی و مرگ + فیلم

ساکنان غزه در دوراهی آوارگی و مرگ مجبور به کوچ شده‌اند و صهیونیست‌ها به بهانه باز کردن مسیر تانک‌ها خانه فلسطینی‌ها را تخریب می‌کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - رژیم صهیونیستی با ویران کردن خانه های فلسطینی ها در نوار غزه برای عبور تانک ها و اشغال این باریکه زمینه سازی می کند.

