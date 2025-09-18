باشگاه خبرنگاران جوان ـ میثم اروز مدیرکل تسهیلات رفاهی بنیاد شهید و امور ایثارگران، در خصوص وضعیت فعلی واردات خودرو جانبازان گفت: با تدبیر ریاست عالی بنیاد شهید، جلسات متعددی با وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) برگزار شده و کمیته خودرو به صورت هفتگی در محل بنیاد تشکیل میشود.
وی افزود: موضوعات به صورت روزانه و هفتگی رصد میشود و این کمیته به دستور ریاست بنیاد و وزیر صمت راهاندازی شده است.
اروز بیان داشت: چندین جلسه با حضور دستگاههای ذیربط مانند سازمان محیط زیست، سازمان استاندارد و گمرک برگزار شده و توفیقات خوبی حاصل شده است.
مدیرکل تسهیلات رفاهی بنیاد شهید و امور ایثارگران خاطر نشان کرد: روزهای گذشته نیز با رئیس پلیس راهور فراجا جلسه داشتیم و ایشان دستورات خوبی برای شمارهگذاری خودروهای جانبازان دادند. ما به صورت روزانه موضوع را پیگیری میکنیم و سرعت خوبی حاصل شده است. امیدواریم انشاءالله خودروهای جانبازان سریعتر ترخیص شود.
منبع: مهر