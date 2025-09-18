مدیرکل تسهیلات رفاهی بنیاد شهید و امور ایثارگران از دستور رئیس پلیس راهور برای شماره‌گذاری خودرو‌های وارداتی جانبازان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ میثم اروز مدیرکل تسهیلات رفاهی بنیاد شهید و امور ایثارگران، در خصوص وضعیت فعلی واردات خودرو جانبازان گفت: با تدبیر ریاست عالی بنیاد شهید، جلسات متعددی با وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) برگزار شده و کمیته خودرو به صورت هفتگی در محل بنیاد تشکیل می‌شود.

وی افزود: موضوعات به صورت روزانه و هفتگی رصد می‌شود و این کمیته به دستور ریاست بنیاد و وزیر صمت راه‌اندازی شده است.

اروز بیان داشت: چندین جلسه با حضور دستگاه‌های ذی‌ربط مانند سازمان محیط زیست، سازمان استاندارد و گمرک برگزار شده و توفیقات خوبی حاصل شده است.

مدیرکل تسهیلات رفاهی بنیاد شهید و امور ایثارگران خاطر نشان کرد: روز‌های گذشته نیز با رئیس پلیس راهور فراجا جلسه داشتیم و ایشان دستورات خوبی برای شماره‌گذاری خودرو‌های جانبازان دادند. ما به صورت روزانه موضوع را پیگیری می‌کنیم و سرعت خوبی حاصل شده است. امیدواریم ان‌شاءالله خودرو‌های جانبازان سریع‌تر ترخیص شود.

منبع: مهر

برچسب ها: بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور ، جانبازان
خبرهای مرتبط
مشاور رییس بنیاد شهید:
فرایند احراز جانبازان جنگ ۱۲ روزه در حال انجام است
پیام اوحدی در پی اقدام تروریستی و تجاوز هوایی رژیم خبیث صهیونیستی به کشورمان
دستور رئیس جمهور برای رفع موانع واردات خودروی جانبازان تا پایان شهریور
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۳۲ ۲۸ شهريور ۱۴۰۴
از ابتدا تا کنون هنوز در مرحله انجام امور خودروی
جانبازان بالای 50 درصد به سر می بریم !!!!
۰
۰
پاسخ دادن
۹۷ درصد جریمه‌های اشتباهی رانندگان، رد می‌شوند
کیفیت هوای تهران قابل قبول است
اعلام محدودیت‌های ترافیکی در جاده‌های شمالی/ مسیر‌ها یک‌طرفه می‌شوند
آخرین اخبار
۹۷ درصد جریمه‌های اشتباهی رانندگان، رد می‌شوند
کیفیت هوای تهران قابل قبول است
اعلام محدودیت‌های ترافیکی در جاده‌های شمالی/ مسیر‌ها یک‌طرفه می‌شوند
شیوه‌های نوین کلاهبرداری اینترنتی؛ از وام‌های جعلی تا نفوذ به پیام‌رسان‌ها
دستور رئیس پلیس راهور برای شماره‌گذاری خودرو‌های وارداتی جانبازان
هشدار وقوع سیلاب در استان‌های شمال کشور؛ آماده‌باش نیرو‌های امدادی
کشف خودوری ۲۵۰ میلیاردی قاچاق در شمال تهران
کشف جرثقیل و گیربکس قاچاق به ارزش ۹۵ میلیارد در جنوب شرق تهران
عملیات غافلگیر کننده پلیس و نیمه تمام ماندن نقشه سارقان
سهم ۳۵ درصدی شهریور از سفر‌های تابستانی/ خطای انسانی عامل ۸۶ درصد تصادفات
مجازات اعدام پایان میهمانی شوم
سیاسی‌کاری، شورای حقوق بشر سازمان ملل را بی‌اعتبار می‌کند
اختلاف قیمت ۴۷ درصدی میوه در میادین شهرداری به نسبت سطح شهر