باشگاه خبرنگاران جوان - انواع کالاهای پتروشیمی، صنایع دستی، صنایع گاز، نفت، خشکبار، تولید خوراک آبزیان و همچنین آبزی پروری عمده محصولاتی هستند که به کشورهای حاشیه خلیج فارس از استان چهارمحال و بختیاری صادر میشود.
استاندار چهارمحال بختیاری گفت: آمارها نشان میدهد صادرات انواع محصولات از چهارمحال و بختیاری به کشورهای هدف به ۱۰۲ درصد رشد رسیده است.
جعفر مردانی افزود: همکاری بین دولت و بخش خصوصی و رسیدگی به مشکلات و موانع پیشروی صادرکنندگان در اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی استان از جمله راهکارهایی است که میتواند زمینه ساز رشد بیشتر صادرات از چهارمحال و بختیاری باشد.
رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران هم میهمان ویژه این مراسم بود، صمد حسنزاده از حمایتهای ویژه و توسعه زیرساختها برای گسترش صادرات در کشور به خصوص استان چهارمحال و بختیاری خبر داد.
نماینده مردم شهرستان شهرکرد، بن، سامان و فرخشهر در مجلس شورای اسلامی هم رمز پیشرفت کشور را تولید با کیفیت دانست و گفت: مسئولان باید با جرات در تصمیم گیری توانند پولهای سرگردان را به جای سفته بازی در مسیر تولید هدایت کنند.