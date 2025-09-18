مدیر پالایشگاه دوم مجتمع گاز پارس جنوبی گفت: این پالایشگاه موفق شد امکان تبادل گاز با سایر پالایشگاه‌های سایت یک را فراهم کند و گامی مهم در جهت ارتقای پایداری تولید بردارد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ محسن عطارزاده مدیر پالایشگاه دوم مجتمع گاز پارس جنوبی گفت: این پالایشگاه موفق شد امکان تبادل گاز با سایر پالایشگاه‌های سایت یک را فراهم کند و گامی مهم در جهت ارتقای پایداری تولید بردارد.

وی افزود: در راستای افزایش قابلیت اطمینان تولید و استمرار فرآیند‌های عملیاتی، اصلاحات گسترده‌ای بر روی خط دریافت خوراک از پالایشگاه چهارم انجام شد. این تغییرات زیرساختی با هدف ایجاد بستر تبادل گاز میان پالایشگاه‌های سایت یک طراحی و اجرا شد و اکنون با موفقیت در مدار بهره‌برداری قرار گرفته است.

مدیر پالایشگاه دوم مجتمع گاز پارس جنوبی خاطرنشان کرد: با این اقدام امکان انجام عملیات تعمیرات و نگهداری دوره‌ای ردیف‌های گازی بدون توقف کامل فرآیند فراهم می‌شود و همچنین این قابلیت را ایجاد می‌کند که در شرایط اضطراری، گاز تولیدی پالایشگاه دوم به سایر پالایشگاه‌های سایت یک منتقل شود.

عطا زاده تصریح کرد: راه‌اندازی این پروژه، نقش مهمی در تضمین تداوم جریان گاز، بهینه‌سازی برداشت از میدان مشترک و ارتقای بهره‌وری مجتمع گاز پارس جنوبی ایفا می‌کند و به‌عنوان یکی از پروژه‌های کلیدی در مسیر توسعه پایدار صنعت گاز کشور به شمار می‌رود.

منبع: مهر

برچسب ها: پارس جنوبی ، پالایشگاه نفت
خبرهای مرتبط
استقرار جکت ۱۱A پارس جنوبی در عمق ۷۰ متری دریا؛ ۶۰۰ میلیون فوت مکعب به تولید کشور افزوده می‌شود
تحقق ۹۶ درصدی برنامه‌های پالایشگاه هشتم پارس جنوبی
پایان تعمیرات اساسی سکو‌های فاز‌های ۹ و ۱۰ پارس جنوبی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۷ شهریور ۱۴۰۴
آورده متقاضیان نهضت ملی مسکن تکمیل شد اما واحدی تحویل داده نشد
هشدار مجلس به وزیر جهاد کشاورزی؛ تعیین تکلیف نرخ تضمینی گندم تا هفته آینده
سونامی رکود در بازار خودرو
نرخ بهره بین بانکی ثابت باقیماند+ جدول
حذف سوداگران از بازار مسکن از طریق اتصال بانک مرکزی به سامانه املاک واسکان
کارت زرد سازمان هواپیمایی به یک شرکت هواپیمایی داخلی
حراج شمش طلا مرکز مبادله یکشنبه برگزار می‌شود
برداشت برنج داخل قیمت آن را در بازار کاهش نداد + جدول نرخ کالا‌های اساسی
مدیریت ریسک؛ ضرورت سرمایه‌گذاری موفق در بازار سرمایه
آخرین اخبار
ورود کالا‌های قاچاق نوشت افزار در بازار
مدنی زاده: ستاد‌های توسعه منطقه‌ای تشکیل می‌شود
افزایش پایداری تولید در پالایشگاه دوم پارس جنوبی
کارت زرد سازمان هواپیمایی به یک شرکت هواپیمایی داخلی
توزیع تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال‌زایی به بانک‌های عامل ابلاغ شد
حراج شمش طلا مرکز مبادله یکشنبه برگزار می‌شود
نرخ بهره بین بانکی ثابت باقیماند+ جدول
برداشت برنج داخل قیمت آن را در بازار کاهش نداد + جدول نرخ کالا‌های اساسی
هشدار مجلس به وزیر جهاد کشاورزی؛ تعیین تکلیف نرخ تضمینی گندم تا هفته آینده
توسعه روابط تجاری و اقتصادی ایران با کشور‌های اورسیا از طریق حذف ۸۷ درصدی تعرفه‌ها
نرخ بیکاری در برخی از استان‌ها به ۸.۶ درصد رسید
به کارگیری ۴ هزار و ۸۷۸ دستگاه ماشین آلات برای طرح زمستانی راهداری
آورده متقاضیان نهضت ملی مسکن تکمیل شد اما واحدی تحویل داده نشد
مدیریت ریسک؛ ضرورت سرمایه‌گذاری موفق در بازار سرمایه
اصناف و مشاغل صاحب تسهیلات جدید مالیاتی می شوند
حداکثر قیمت هرکیلو قارچ برای مصرف کننده ۱۸۵ هزارتومان
افزایش ظرفیت سرمایه در صنعت پتروشیمی از طریق تنوع سازی سبد سرمایه گذاری
حذف سوداگران از بازار مسکن از طریق اتصال بانک مرکزی به سامانه املاک واسکان
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۷ شهریور ۱۴۰۴
۶۰ درصد سپرده‌های بانکی ایران در تهران است
ترافیک سنگین در تمامی محورهای شمالی کشور
هشدار سطح نارنجی برای بارش باران در سواحل شمالی
۴۰ درصد راه‌های روستایی کشور در مسیر فرسودگی
سونامی رکود در بازار خودرو
نصب و راه‌اندازی پست سیار ۶۳/۲۰ کیلوولت؛ گامی راهبردی برای تأمین برق پایدار جاجرود و پردیس
انتقال سهام عدالت متوفیان بعد از سال ۹۹ به کجا رسید؟
قیمت منطقی خرید تضمینی هرکیلو گندم ۳۲ هزار و ۵۰۰ تومان
علت معطلی کامیون‌های وارداتی در مرز ترکیه اعلام شد
ضرورت واردات یک میلیون و ۲۵۰ هزارتن برنج تا پایان سال
آغاز مزایده ۶ هزار میلیاردی کالای تملیکی با عرضه خودروی داخلی و خارجی