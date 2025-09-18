باشگاه خبرنگاران جوان ـ محسن عطارزاده مدیر پالایشگاه دوم مجتمع گاز پارس جنوبی گفت: این پالایشگاه موفق شد امکان تبادل گاز با سایر پالایشگاههای سایت یک را فراهم کند و گامی مهم در جهت ارتقای پایداری تولید بردارد.
وی افزود: در راستای افزایش قابلیت اطمینان تولید و استمرار فرآیندهای عملیاتی، اصلاحات گستردهای بر روی خط دریافت خوراک از پالایشگاه چهارم انجام شد. این تغییرات زیرساختی با هدف ایجاد بستر تبادل گاز میان پالایشگاههای سایت یک طراحی و اجرا شد و اکنون با موفقیت در مدار بهرهبرداری قرار گرفته است.
مدیر پالایشگاه دوم مجتمع گاز پارس جنوبی خاطرنشان کرد: با این اقدام امکان انجام عملیات تعمیرات و نگهداری دورهای ردیفهای گازی بدون توقف کامل فرآیند فراهم میشود و همچنین این قابلیت را ایجاد میکند که در شرایط اضطراری، گاز تولیدی پالایشگاه دوم به سایر پالایشگاههای سایت یک منتقل شود.
عطا زاده تصریح کرد: راهاندازی این پروژه، نقش مهمی در تضمین تداوم جریان گاز، بهینهسازی برداشت از میدان مشترک و ارتقای بهرهوری مجتمع گاز پارس جنوبی ایفا میکند و بهعنوان یکی از پروژههای کلیدی در مسیر توسعه پایدار صنعت گاز کشور به شمار میرود.
منبع: مهر