باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمان جهان ۲۰۲۵ در زاگرب کرواسی در وزن ۸۲ کیلوگرم غلامرضا فرخی فرنگی کار کشورمان در مرحله نیمه نهایی به مصاف از کارلو کودریچ کرواسی رفت و با نتیجه مقتدرانه ۷ بر ۱ به پیروزی رسید و راهی فینال شد.

او در دیدار فینال به مصاف گلا بولکوادزه از گرجستان می‌رود.

غلامرضا فرخی در دور اول با نتیجه ۸ بر صفر شین جی لی از چین را از پیش رو برداشت.

او در دور دوم با نتیجه ۸ بر صفر اریک زیلواسی از مجارستان را مغلوب کرد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. فرخی در این مرحله با نتیجه ۹ بر صفر رامون بتشارت از سوئیس را شکست داد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت.