باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- محمدرضا صنعتکار، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان نوشت افزار کشور در برنامه رادیو اقتصاد اظهار داشت: امسال به اوج کسری تولید رسیده‌ایم. تا سه یا چهار سال قبل، تولیدکنندگان با سه شیفت به تولید می‌پرداختند.

او بیان کرد: سال گذشته این میزان به دو شیفت رسید و امسال متأسفانه به زور با یک شیفت داریم تولید می‌کنیم. این به دلیل سه روز قطعی برق از صبح تا شب است که این هم یک دستاورد جدید است.

وی ادامه داد: در حال حاضر برای تأمین نوشت افزار کشور مشکلی نداریم. زیرا تولیدکنندگان از قبل به این موضوع فکر کرده و تولیدات خود را انبار کرده‌اند. همچنین، کالاهای وارداتی قاچاق نیز به وفور در دسترس هستند.

او بیان کرد: با وجود این که در حال حاضر تامین نوشت افزار وجود دارد، اما اگر مشکلات زیر ساختی مانند برق به سرعت حل نشوند، ممکن است در آینده با کمبودهایی مواجه شویم.

وی ادامه داد: وضعیت تولید نوشت افزار در کشور نشان‌دهنده چالش‌های جدی است، اما به لطف تلاش‌های تولیدکنندگان و ذخیره‌سازی محصولات، فعلاً مشکلی در تامین وجود ندارد. با این حال، بهبود زیرساخت‌ها و حل مشکلات برق باید در اولویت قرار گیرد تا این صنعت بتواند به رشد و پیشرفت خود ادامه دهد.