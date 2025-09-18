مرحله مقدماتی مسابقات والیبال قهرمانی مردان جهان ۲۰۲۵ با پیروزی صربستان، فنلاند، تونس، بلژیک، ایران، آرژانتین، جمهوری چک و ایتالیا به پایان رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - مرحله مقدماتی بیست و یکمین دوره رقابت‌های والیبال قهرمانی مردان جهان که از ۲۱ شهریور در فیلیپین آغاز شده بود، امروز پنج‌شنبه ۲۷ شهریور پس از برگزاری ۴۸ مسابقه به پایان رسید.

در هفتمین روز این رقابت‌ها هشت دیدار برگزار شد و تیم‌های صربستان، فنلاند، تونس، بلژیک، ایران، آرژانتین، جمهوری چک و ایتالیا موفق به شکست حریفان خود شدند که نتایج کامل این دیدار‌ها به قرار زیر است:

برزیل صفر – صربستان ۳ (۲۲ بر ۲۵، ۲۰ بر ۲۵ و ۲۲ بر ۲۵)

فنلاند ۳ – کره جنوبی یک (۲۵ بر ۱۸، ۲۵ بر ۲۳، ۱۷ بر ۲۵ و ۲۵ بر ۲۱)

مصر صفر – تونس ۳ (۱۹ بر ۲۵، ۱۸ بر ۲۵ و ۲۲ بر ۲۵)

بلژیک ۳ – الجزایر صفر (۲۵ بر ۲۲، ۲۵ بر ۲۰ و ۲۵ بر ۱۲)

ایران ۳ – فیلیپین ۲ (۲۱ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۱، ۲۵ بر ۱۷، ۲۳ بر ۲۵ و ۲۲ بر ۲۰)

فرانسه ۲ – آرژانتین ۳ (۲۶ بر ۲۸، ۲۳ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۱، ۲۵ بر ۲۰ و ۱۲ بر ۱۵)

جمهوری چک ۳ – چین صفر (۲۶ بر ۲۴، ۲۵ بر ۱۹ و ۲۵ بر ۱۸)

ایتالیا ۳ – اوکراین صفر (۲۵ بر ۲۱، ۲۵ بر ۲۲ و ۲۵ بر ۱۸)

با کسب این نتایج تکلیف چهار گروه دیگر مرحله مقدماتی نهایی شد و تیم‌های تونس و ایران از گروه اول، لهستان و هلند از گروه دوم، آرژانتین و فنلاند از گروه سوم، آمریکا و پرتغال از گروه چهارم، بلغارستان و اسلوونی از گروه پنجم، بلژیک و ایتالیا از گروه ششم، ترکیه و کانادا از گروه هفتم و صربستان و جمهوری چک از گره هشتم به عنوان تیم‌های اول و دوم به مرحله حذفی صعود کردند.

تیم‌های برزیل و فرانسه  در عین شگفتی از دور رقابت‌ها حذف شدند.  

۱۶ تیم صعود کننده روز جمعه ۲۸ شهریور استراحت دارند و دیدار‌های مرحله نخست حذفی با هشت دیدار در روز‌های شنبه تا سه‌شنبه ۲۹ شهریور تا یکم مهرماه پیگیری می‌شود که برنامه آن به قرار زیر است: 

شنبه ۲۹ شهریور

ساعت ۱۱:۰۰ ترکیه – هلند

ساعت ۱۵:۳۰ لهستان – کانادا

یکشنبه ۳۰ شهریور

ساعت ۱۱:۰۰ آرژانتین – ایتالیا 

ساعت ۱۵:۳۰ بلژیک – فنلاند

دوشنبه ۳۱ شهریور

ساعت ۱۱:۰۰ بلغارستان – پرتغال

ساعت ۱۵:۳۰ آمریکا – اسلوونی

سه‌شنبه یکم مهر

ساعت ۱۱:۰۰ تونس – جمهوری چک

ساعت ۱۵:۳۰ ایران – صربستان

