وزیر ورزش و جوانان از اختصاص ۲ هزار متر زمین و کمک ۱۰۰ میلیارد تومانی به فدراسیون شمشیربازی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان در مراسم بهره‌برداری از سالن شمشیربازی شهید کلاهدوز اظهار داشت: تشکر می‌کنم از زحمات همه عزیزان که برای بازسازی این سالن شمشیربازی انجام شد. این سالن پربرکت به اسم شهید کلاهدوز مزین است و قطعا باعث خیر و برکت برای جامعه ششمیربازی خواهد بود.

او افزود: شمشیربازان ایران چند بار در المپیک تا پای کسب مدال پیش رفتند ولی متاسفانه از این اتفاق مهم بازماندند. ششمیربازی ایران خیلی قوی‌تر از چیزی است که درحال حاضر می‌بینیم. شمشیربازان ایران به لحاظ تکنیکالی دارای ظرفیت بالایی هستند ولی درحال حاضر به لحاظ فنی و زیرساختی این رشته وضعیت قابل دفاعی ندارد.

وزیر ورزش و جوانان با تاکید براینکه رشته شمشیربازی دارای ظرفیت بالایی در کشور است خاطرنشان کرد: طبق صحبت‌های انجام شده قرار است دو هزار متر زمین در مجموعه ورزشی آزادی برای این رشته درنظر گرفته شود. بعد از جانمایی زمین کار‌های قانونی آن توسط شرکت توسعه و نگهداری از اماکن ورزشی انجام می‌شود و فدراسیون باید یک مجموعه در شان این رشته را بسازد. فدراسیون باید با کمک گرفتن از یک شرکت مشاور سالن مدرنی را افتتاح کنیم که ترکیبی از معماری مدرن و معماری ایرانی اسلامی باشد. طبق برآورد‌ها حدود ۴۰۰ میلیارد برای ساخت این مجموعه بودجه نیاز است و ما نیز تلاش خواهیم کرد که ۱۰۰ میلیارد کمک کنیم.

دنیامالی بیان کرد: مردم از ما انتظار دارند که سالن ورزشی که افتتاح می‌کنیم دارای یک فضای خوب و استاندارد و با بهره‌گیری از امکانات روز باشد. باید بهترین شرایط را برای مردم و ورزشکاران فراهم کنیم.

او افزود: می‌توانیم با بهره‌گیری از مجموعه مدیریت شهری به توسعه ورزش کمک کنیم. امروز شاهد هستیم که شهرداری به کمک ورزش به ویژه ورزش همگانی آمده است و باعث شده که اتفاقات خوبی در حوزه ورزش رقم بخورد. با استفاده از نیرو‌های جوان و هوش مصنوعی می‌توانیم کار‌های بزرگی را انجام دهیم. این تعهد را به مردم، دولت چهاردهم و مجلس داده‌ایم که شبانه‌روز برای توسعه ورزش تلاش کنیم. ایجاد انضباط، دوری از حاشیه و کسب افتخار سه موضوعی است که به دکتر پزشکیان قول داده‌ام انجام دهیم.

وزیر ورزش و جوانان اظهار داشت: این سالن می‌تواند شمشمیربازان خوبی را تربیت کند که برای کشور افتخارآفرینی کنند. آقای پورسلمان با کمک همه مجموعه شمشیربازی کشور باید شرایطی را فراهم کنند که سالن درخوری را برای این رشته در مجموعه آزادی احداث کنند. روی شمشیربازی حساب ویژه‌ای باز کرده‌ایم و باید گام به گام حرکت کنیم که به موفقیت برسیم. آینده این رشته در کشور خوب خواهد بود و باید از همه ظرفیت استفاده کنیم که این رشته بتواند توانایی خود را در میادین بزرگ نشان دهد.