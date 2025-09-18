باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی زیر ۱۶ سال دختران ایران در مرحله نیمهنهایی رقابتهای کاپ آسیا دیویژن B مالزی امروز پنجشنبه ۲۷ شهریور ماه به مصاف هنگکنگ رفت و در پایان ملیپوشان کشورمان با نتیجه ۶۴ بر ۲۰ به پیروزی رسیدند و به فینال این دوره از رقابتها صعود کردند.
نتایج چهار کوارتر این دیدار به شرح زیر است:
کوارتر اول: ۱۹ - ۱۰ / ایران
کوارتر دوم: ۱۲ - ۴ / ایران
کوارتر سوم: ۱۸ - ۶ / ایران
کواتر چهارم: ۱۵ - صفر / ایران
در این دیدار النا احمدیان با کسب ۱۴ امتیاز، ۳ ریباند، ۳ توپربایی، ۴ پاسگل و کارایی ۱۷ به عنوان بهترین بازیکن انتخاب شد.
ملی پوشان ایران روز جمعه ۲۸ شهریور ماه از ساعت ۱۳:۳۰ به وقت ایران در مرحله فینال این رقابتها به مصاف هند خواهند رفت.
ملیپوشان کشورمان در مرحله گروهی رقابتهای کاپ آسیا مقابل هند نتیجه را واگذار کردند و مقابل ساموا و ازبکستان به پیروزی رسیدند. دختران ایران به عنوان تیم دوم گروه A درمرحله پلی آف صعود به دور نیمه نهایی مقابل مالزی به رقابت پرداختند و به پیروزی رسیدند تا در مرحله نیمهنهایی مقابل هنگکنگ به رقابت بپردازند.
اسامی بازیکنان تیم ملی به شرح زیر است:
ریحانه مقانلو، اسما شادروح، آناهیتا امینی، پریا مهرمند، سارا مختاری، الینا کاظم آوینی، هستی خزایی، النا احمدیان، یکتا شبانی، عسل برومند، مبینا بریهی و فاطمهزهرا نعمتی
بلقیس عادلی به عنوان سرپرست، سروه ضرغامیان به عنوان سرمربی، لوسینه ست آقایان به عنوان مربی و آرمن الهوردیان به عنوان مشاور فنی تیم ملی، یگانه ضرغامیان به عنوان بدنساز کادر فنی کشورمان را در این رقابتها همراهی میکنند. همچنین فتانه ملک نایب رئیس بانوان فدراسیون، تیم ملی ایران را در این مسابقات همراهی میکند.