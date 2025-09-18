باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - منابع دیپلماتیک روز پنجشنبه به المیادین گفتند که «کشورهای اروپایی در مواضع خود نسبت به ایران در مذاکرات هیچ استقلالی نشان نمیدهند.»
این منابع گفتند که «اگرچه توافق قاهره بخش قابل توجهی از خواستههای اروپاییها را برآورده کرد، اما آنها در تماسهای اخیر شروع به بحث در مورد شرایط جدید کردهاند.»
آنها همچنین تایید کردند که پنجره دیپلماتیک همچنان باز است و افزودند: «با این حال، نشانههایی از فعال شدن مکانیسم اعمال مجدد تحریمها علیه ایران در حال افزایش است، زیرا آمریکا رهبری اروپاییها را در مذاکرات بر عهده دارد.»
منابع دیپلماتیک که با المیادین صحبت کردند انتظار داشتند که واشنگتن پس از فعال کردن مکانیسم ماشه، از ایران بخواهد مذاکرات را از موضع قدرت از سر بگیرد و اعلام کردند که «این یک اشتباه بزرگ در تفسیر موضع ایران و نحوه پاسخ تهران خواهد بود.»
این منابع همچنین معتقد بودند که فعال کردن مکانیسم ماشه، توافق قاهره را باطل کرده و درهای همکاری بین آژانس و تهران را میبندد «و بازرسان قادر به دسترسی به تأسیسات مورد نظر نخواهند بود.»
آنها افزودند که «تمدید مکانیسم ماشه، استقلال اروپاییها از آمریکا را آزمایش میکند و دیپلماسی مؤثری را برای جلوگیری از یک بحران بزرگ فراهم میکند.»
روز چهارشنبه، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، تلاش تروئیکای اروپایی برای اعمال مجدد تحریمهای سازمان ملل علیه ایران را فاقد هرگونه اصل قانونی یا اخلاقی توصیف کرد.
در همین زمینه، خبرنگار المیادین در وین روز پنجشنبه گزارش داد که واشنگتن به اکثر کشورهای عضو در کنفرانس سالانه آژانس بینالمللی انرژی اتمی در مورد رأی دادن به پیشنویس قطعنامه ممنوعیت حمله به تأسیسات هستهای که توسط ایران، روسیه، چین و سایر کشورها ارائه شده بود، هشدار داد.