منابع دیپلماتیک فاش کردند اروپایی‌ها در مذاکره با ایران هیچ استقلالی از نشان نداده و فقط از آمریکا پیروی می‌کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - منابع دیپلماتیک روز پنجشنبه به المیادین گفتند که «کشور‌های اروپایی در مواضع خود نسبت به ایران در مذاکرات هیچ استقلالی نشان نمی‌دهند.»

این منابع گفتند که «اگرچه توافق قاهره بخش قابل توجهی از خواسته‌های اروپایی‌ها را برآورده کرد، اما آنها در تماس‌های اخیر شروع به بحث در مورد شرایط جدید کرده‌اند.»

آنها همچنین تایید کردند که پنجره دیپلماتیک همچنان باز است و افزودند: «با این حال، نشانه‌هایی از فعال شدن مکانیسم اعمال مجدد تحریم‌ها علیه ایران در حال افزایش است، زیرا آمریکا رهبری اروپایی‌ها را در مذاکرات بر عهده دارد.»

منابع دیپلماتیک که با المیادین صحبت کردند انتظار داشتند که واشنگتن پس از فعال کردن مکانیسم ماشه، از ایران بخواهد مذاکرات را از موضع قدرت از سر بگیرد و اعلام کردند که «این یک اشتباه بزرگ در تفسیر موضع ایران و نحوه پاسخ تهران خواهد بود.»

این منابع همچنین معتقد بودند که فعال کردن مکانیسم ماشه، توافق قاهره را باطل کرده و در‌های همکاری بین آژانس و تهران را می‌بندد «و بازرسان قادر به دسترسی به تأسیسات مورد نظر نخواهند بود.»

آنها افزودند که «تمدید مکانیسم ماشه، استقلال اروپایی‌ها از آمریکا را آزمایش می‌کند و دیپلماسی مؤثری را برای جلوگیری از یک بحران بزرگ فراهم می‌کند.»

روز چهارشنبه، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، تلاش تروئیکای اروپایی برای اعمال مجدد تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را فاقد هرگونه اصل قانونی یا اخلاقی توصیف کرد.

در همین زمینه، خبرنگار المیادین در وین روز پنجشنبه گزارش داد که واشنگتن به اکثر کشور‌های عضو در کنفرانس سالانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد رأی دادن به پیش‌نویس قطعنامه ممنوعیت حمله به تأسیسات هسته‌ای که توسط ایران، روسیه، چین و سایر کشور‌ها ارائه شده بود، هشدار داد.

برچسب ها: تروئیکای اروپا ، مذاکرات هسته‌ای
خبرهای مرتبط
خبرنگار وال‌استریت ژورنال: مذاکرات آژانس با ایران پیشرفت داشته است
گزیده بیانات رهبر معظم انقلاب درباره اعتماد به اروپا + فیلم
ادعای فرانس پرس درباره مذاکرات عراقچی و تروئیکای اروپا
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
از وزارت دفاع تا وزارت جنگ: ترامپ و میراث شعله‌ور کردن درگیری‌ها
نقشه سرخ غزه : رژیم صهیونیستی در گرداب بحران
اسپانیا علیه اسرائیل کمک به دیوان کیفری بین‌المللی را آغاز می‌کند
عربستان و پاکستان پیمان راهبردی دفاعی امضا کردند
بیمارستان‌های غزه «در آستانه فروپاشی» هستند
افزایش آدم‌ربایی در کره جنوبی؛ بیش از ۹ مورد در هفته
شکاف جهانی در قبال طالبان؛ از انتقاد پکن تا صبر مسکو
سه مأمور پلیس در پنسیلوانیا کشته و دو نفر زخمی شدند؛ مظنون کشته شد
واکنش روسیه به تحریم‌های ژاپن: بدون پاسخ نخواهد ماند
سفر الشیبانی به آمریکا برای بحث درباره لغو تحریم‌ها
آخرین اخبار
ایتالیا به عنوان اولین کشور اتحادیه اروپا، هوش مصنوعی را قانون‌مند کرد
حمایت ایتالیا از تحریم اسرائیل
سناتور آمریکایی جنایت اسرائیل را نسل‌کشی خواند
حمله اوکراین به تاسیسات نفتی در غرب روسیه
ترامپ: پوتین مرا ناامید کرد
مکالمه مصر و آمریکا: غزه و پرونده هسته‌ای ایران در کانون توجه
توسعه تجارت با افغانستان و رفع موانع مرزی در دستور کار تهران و کابل + فیلم
هلاکت دو صهیونیست در نزدیکی مرز اردن
لاوروف: ما آماده‌ایم در مورد بحران اوکراین مصالحه کنیم
آنچه در غزه می‌گذرد، تکرار فاجعه روانداست
اوکراین بقایای هزار نظامی کشته‌شده را از روسیه تحویل گرفت
واکنش روسیه به تحریم‌های ژاپن: بدون پاسخ نخواهد ماند
قطعی اینترنت و تلفن غزه نشان از تشدید قریب‌الوقوع حملات زمینی اسرائیل دارد
استارمر از ترامپ در چکرز استقبال کرد
برخی از دیپلمات‌های ارشد آمریکا در سوریه برکنار شدند
اسپانیا علیه اسرائیل کمک به دیوان کیفری بین‌المللی را آغاز می‌کند
روسیه زیرساخت‌های ریلی در مرکز اوکراین را هدف قرار داد
اسرائیل از تکمیل سامانه «پرتو آهنی» برای رهگیری موشک‌ها خبر داد
بیمارستان‌های غزه «در آستانه فروپاشی» هستند
تدابیر پلیس فرانسه در آستانه «روز خشم»؛ اعتراضات گسترده علیه سیاست‌های بودجه‌ای
ترامپ قرار است امروز با استارمر دیدار کند
افزایش آدم‌ربایی در کره جنوبی؛ بیش از ۹ مورد در هفته
اف‌بی‌آی به دنبال ردپای دیسکورد در پرونده قتل چارلی کرک؛ ونس تهدید به پیگرد قانونی کرد
سه مأمور پلیس در پنسیلوانیا کشته و دو نفر زخمی شدند؛ مظنون کشته شد
اظهارات جیمی کیمل درباره چارلی کرک/ ترامپ برنامه شبکه ABC را تعطیل کرد
سفر الشیبانی به آمریکا برای بحث درباره لغو تحریم‌ها
عربستان و پاکستان پیمان راهبردی دفاعی امضا کردند
آمریکا و عربستان بزرگترین رزمایش زنده ضد پهپادی را برگزار کردند
ارائه اولین گزارش رسمی به پنتاگون در مورد معماری سپر موشکی گنبد طلایی
امیدوارم روزی سران اسرائیل پشت میله‌های زندان قرار گیرند