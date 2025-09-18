فرمانده انتظامی کل کشور گفت: ظرفیت‌ انتظامی کشور در خدمت بازگشایی مدارس قرار خواهد گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان -سردار احمدرضا رادان فرمانده انتظامی کشور در حاشیه سفر به ساری در جمع خبرنگاران با بیان اینکه همه ظرفیت انتظامی کشور در خدمت بازگشایی مدارس قرار گرفته است، اظهار داشت: این آمادگی برای این است تا سال تحصیلی جدید همانند پارسال در شرایط نظم و امنیت آغاز شود.

وی با اشاره به افزایش سفر‌های تابستانی افزود: همزمان با تردد خودرو‌ها برای خرید اقلام ضروری دانش آموزان در شهرها، سفر‌های تابستانی در جاده‌ها نیز افزایشی شد.

سردار رادان خاطرنشان کرد: ترافیک در شهر‌ها و جاده‌ها افزایش یافته و پلیس تدابیر ویژه برای کنترل ترافیک اندیشیده است.

به گفته او، رعایت توصیه‌های ایمنی در سفر‌های برون شهری ضروری است.

فرمانده کل انتظامی کشور با تاکید بر اینکه همه واحد‌ها در پلیس راهور و پلیس راه و یگان‌ها انتظامی برای کنترل ترافیک در جاده‌ها آماده باش کامل هستند خاطرنشان کرد: عجله و کم حوصلگی از علل بروز تصادفات است.

