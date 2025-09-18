 در مهمانی شام شب گذشته که پادشاه انگلیس برای استقبال از ترامپ ترتیب داده بود، جزئیات ضیافت نشان دهنده روابط سیاسی و اجتماعی بین مهمانان بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی -کاخ باکینگهام جزئیات جدیدی در مورد ضیافت دولتی شب گذشته در قلعه ویندزور که توسط پادشاه انگلیس برای دونالد ترامپ برگزار شده بود، فاش کرد؛ از روشن کردن ۱۳۹ شمع گرفته تا هزار و ۴۵۲ قطعه کارد و چنگال که همگی با دست صیقل داده شده بودند. اما چیزی که بسیاری از افراد علاقمندند در مورد آن بدانند، چیدمان صندلی‌ها است.

گفته شده شب گذشته، در تالار «سنت جورج» قلعه ویندزور، یک میز ۵۰ متری برای ۱۶۰ مهمان ارائه شده بود. ترتیب صندلی این مهمان‌ها را وزارت امور خارجه انگلیس و خاندان سلطنتی به صورت مشترک تعیین کرده بودند.

دونالد ترامپ و «کیت» شاهزاده ولز

ترامپ بین پادشاه انگلیس و کیت، همسر ولیعهد نشسته بود. به گفته‌ی منابع، رئیس جمهور ایالات متحده رابطه‌ی خوبی با پادشاه انگلیس دارد، اما شب گذشته بیشتر با کیت صحبت کرد.

تیم کوک و تیفانی ترامپ

تیفانی ترامپ، فرزند چهارم دونالد ترامپ، تنها عضو خانواده بود که به ضیافت قلعه ویندزور دعوت شده بود. این زن ۳۱ ساله که مشاغل مختلفی از جمله تلاشی ناموفق برای خواننده شدن را داشته است، اکنون به پدرش در مبارزات انتخاباتی کمک می‌کند. او ۱.۶ میلیون دنبال‌کننده در اینستاگرام دارد که عکس‌های پر زرق و برق زندگی او با همسرش را دنبال می‌کنند. قرار گرفتن تیم کوک، مدیر عامل اپل، در کنار تیفانی ترامپ مطمئناً نشانه‌ای از بازگشت او به جمع دوستان رئیس جمهور ایالات متحده است.

کامیلا، ملکه انگلیس و اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا

دوستی وزیر خزانه‌داری ایالات متحده با پادشاه و به ویژه ملکه انگلیس به سه دهه قبل برمی‌گردد. اسکات بسنت اولین بار چارلز را در سال ۱۹۹۰ در جریان سفر او به کارولینای جنوبی ملاقات کرد. او به یکی از اهداکنندگان بنیاد چارلز تبدیل شد و در سال ۱۹۹۸ در جشن تولد ۵۰ سالگی چارلز شرکت کرد. نکته قابل توجه این است که او به کامیلا کمک کرد تا قبل از ازدواجش با پادشاه، چهره‌ای عمومی و نسبتا مثبت برای خود دست و پا کند.