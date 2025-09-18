فرنگی کار کشورمان از انگیزه بالایش برای پیروزی در فینال رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمان جهان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در وزن ۸۲ کیلوگرم غلامرضا فرخی فرنگی کار کشورمان در مرحله نیمه نهایی رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمان جهان ۲۰۲۵ در زاگرب کرواسی به مصاف از کارلو کودریچ کرواسی رفت و با نتیجه مقتدرانه ۷ بر ۱ به پیروزی رسید و راهی فینال شد.

او در دیدار فینال به مصاف گلا بولکوادزه از گرجستان می‌رود.

غلامرضا فرخی که از انگیزه بالایی برای کسب مدال طلا برخوردار است، گفت: خدا را شکر با برنامه های کادرفنی، آنالیز ها و اردوهایی که داشتیم به آمادگی خوبی دست پیدا کردم و توانستم کشتی ها را مرحله به مرحله پشت سر بگذارم و به فینال رسیدم.

او ادامه داد: مردم دعا کنند و به لطف پروردگار در فینال با یک کشتی و حساب شده مدال طلا را به ایران و بعد شیراز می آورم. قول کمربند را به مادرم داده ام و به مادرم هر قولی بدهم باید بهش عمل کنم.

