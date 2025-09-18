مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی گفت: فردا جمعه در نیمه غربی و مرکز کشور شاهد خیزش گردوخاک و کاهش کیفیت هوا خواهیم بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- صادق ضیائیان مدیرکل پیشبینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: از اواخر وقت پنجشنبه در شمال آذربایجان غربی و جمعه علاوه بر آن در مناطقی از گیلان و شمال استانهای آذربایجان شرقی و اردبیل شاهد بارش خواهیم بود.
او بیان کرد: شنبه بارش در استانهای ساحلی دریای خزر تقویت میشود. همچنین در اردبیل و امتداد ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی نیز بارش پراکنده رخ میدهد.
وی با بیان اینکه تا پایان هفته شرایط برای رخداد رگبار و رعد و برق و تندباد لحظه ای در برخی نقاط واقع در ارتفاعات استانهای هرمزگان، نیمه جنوبی کرمان و جنوب سیستان و بلوچستان وجود دارد گفت: دمای هوا پنجشنبه و جمعه در نوار شمالی کشور و دامنه های جنوبی البرز بهطور محسوسی افزایش و شنبه و یکشنبه مجددا کاهش می یابد.
وی افزود: طی سه روز آینده در شمال شرق و شرق کشور به ویژه منطقه زابل و بخشهایی از جنوب غرب کشور، در برخی ساعات وزش باد شدید با احتمال خیزش گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا خواهیم داشت.
وی ادامه داد: جمعه در نیمه غربی و مرکز کشور و شنبه و یکشنبه علاوه بر این مناطق، در شمال شرق و شرق کشور وزش باد شدید و در مناطق مستعد خبرش گردوخاک پیش بینی می شود.