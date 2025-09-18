باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - حماس از عملیات تیراندازی امروز در مرز اردن که منجر به کشته شدن دو اسرائیلی در نزدیکی گذرگاه «آلنبی» شد، تمجید کرد و آن را «عملیاتی قهرمانانه» و پیامی روشن علیه «سیاست‌های نسل‌کشی و شهرک‌سازی» اسرائیل در غزه و کرانه باختری اشغالی خواند.

این جنبش در بیانیه‌ای اعلام کرد که حمله امروز نشان دهنده خشم مردم فلسطین و جهان عرب و اسلام، به ویژه اردنی‌ها، در پاسخ به «قتل عام‌های روزانه» و تجاوز مداوم اسرائیل است.

حماس افزود که این حمله ثابت می‌کند که عزم مردم منطقه «قوی‌تر از ماشین سرکوب و ترور» است و تلاش‌ها برای منزوی کردن فلسطینی‌ها شکست خواهد خورد.

این گروه متعهد شد که حمله رژیم اسرائیل مقاومت را بیشتر خواهد کرد و افزود: فلسطینی‌ها به دفاع از سرزمین خود و ایجاد یک کشور مستقل به پایتختی بیت‌المقدس متعهد خواهند ماند.

رسانه‌های عبری عصر امروز اعلام کردند که دو اسرائیلی در گذرگاه «آلنبی» که تنها گذرگاه فلسطینیان از کرانه باختری اشغالی به اردن است، کشته شده‌اند. سرویس آمبولانس رژیم اسرائیل اعلام کرد که این دو نفر بر اثر جراحات وارده جان باختند. ارتش رژیم اسرائیل بعدا اعلام کرد که ضارب با کامیونی از اردن وارد شده و آتش گشوده است.

بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم اسرائیل ساعتی پیش فاش کرد که دو اسرائیلی کشته شده در واقع نظامی بودند.

منبع: الجزیره