تصاویر دوربین مدار بسته از لحظه برخورد پهپاد یمنی در فلسطین اشغالی

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0627\u0631\u062a\u0634 \u06cc\u0645\u0646 \u062f\u0631 \u06cc\u06a9 \u0633\u0627\u0639\u062a \u06af\u0630\u0634\u062a\u0647 \u062f\u0631 \u06cc\u06a9 \u0639\u0645\u0644\u06cc\u0627\u062a \u062a\u0631\u06a9\u06cc\u0628\u06cc \u0645\u0648\u0641\u0642\u060c \u0633\u0647 \u067e\u0647\u067e\u0627\u062f \u0648 \u06cc\u06a9 \u0645\u0648\u0634\u06a9 \u0631\u0648\u0627\u0646\u0647 \u0645\u0648\u0627\u0636\u0639 \u0631\u0698\u06cc\u0645 \u0635\u0647\u06cc\u0648\u0646\u06cc\u0633\u062a\u06cc \u06a9\u0631\u062f \u06a9\u0647 \u062a\u0645\u0627\u0645\u06cc \u067e\u0631\u062a\u0627\u0628\u0647\u200c\u0647\u0627 \u0628\u0627 \u0645\u0648\u0641\u0642\u06cc\u062a \u0628\u0647 \u0627\u0647\u062f\u0627\u0641 \u062e\u0648\u062f \u0627\u0635\u0627\u0628\u062a \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f.\n