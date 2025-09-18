باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
تصاویر دوربین مدار بسته از لحظه برخورد پهپاد یمنی در فلسطین اشغالی

تصاویری از عملیات ترکیبی موفق نیرو‌های مسلح یمن که به اهداف در سرزمین‌های اشغالی اصابت کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - ارتش یمن در یک ساعت گذشته در یک عملیات ترکیبی موفق، سه پهپاد و یک موشک روانه مواضع رژیم صهیونیستی کرد که تمامی پرتابه‌ها با موفقیت به اهداف خود اصابت کردند.

