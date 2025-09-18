گام آمریکا برای بی ثباتی در افغانستان؛ کنگره طرح همکاری اطلاعاتی با مخالفان طالبان را تصویب کرد

باشگاه خبرنگاران جوان- مجلس نمایندگان آمریکا با تصویب طرحی، امکان به اشتراک‌گذاری اطلاعات پنتاگون با مخالفان طالبان را فراهم کرد. این اقدام که به ابتکار «الی کرین» نماینده جمهوری‌خواه از آریزونا صورت گرفته، نخستین نشانه بازگشت تدریجی واشنگتن به صحنه افغانستان پس از خروج نیروهایش در سال ۲۰۲۱ ارزیابی می‌شود.

بر اساس این مصوبه، گروه‌های مخالف طالبان، از جمله واحدهای پیشین ارتش و پلیس افغانستان، می‌توانند دریافت‌کنندگان این همکاری اطلاعاتی محدود باشند. هدف از این طرح، تقویت ظرفیت این گروه‌ها و جلوگیری از تثبیت کامل حاکمیت طالبان عنوان شده است.

این مصوبه هنوز باید در مجلس سنای آمریکا به تصویب برسد و پس از طی روند قانونی و ادغام در نسخه نهایی بودجه دفاعی سال ۲۰۲۶، قابلیت اجرایی پیدا کند. در صورت نهایی شدن، این اقدام اولین تعامل مستقیم واشنگتن با مخالفان طالبان پس از سال ۲۰۲۱ خواهد بود.