تجمعی به اسم ایرانی‌ها، اما با شرکت کننده‌های اجاره‌ای و خارجی + فیلم

وقتی گروه منافقین برای برگزاری تجمعاتش دست به دامن مهاجران، پناهنده‌ها و طرفداران اجاره‌ای خود می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان  - منافقین به مهاجران ایرانی یا افرادی که خیلی شبیه به ایرانی ها هستند پول می دهد و یا با وعده محل اقامت و غذای رایگان آن را به تجمعات خود می کشانند.

