باشگاه خبرنگاران جوان - سیدعباس صالحی در کنگره بینالمللی بزرگداشت استاد شهریار و پاسداشت روز ملی شعر و ادب فارسی در تبریز، شعر را جوهره هویت ایرانی توصیف کرد و گفت: همه ملتها شاعر دارند اما شعر در ایران، روح ایران است؛ ایران همزاد شعر است و هیچ ملتی مانند ملت ایران شاعرانه نیندیشیده و نزیسته است.
اقلیم ایران؛ جغرافیای شاعرانه
وی با اشاره به ریشههای تاریخی شعر در سرزمین ایران، گفت: اقلیم ایران جغرافیایی شاعرانه دارد؛ در جایجای این سرزمین، ردپای شعر دیده میشود و آیین و مذهب ما نیز با شعر در هم تنیده است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، استاد شهریار را نماد پیوند سنت و نوگرایی خواند و تصریح کرد: شهریار شاعری است که زبانش هم روشنفکرانه است و هم مردمی؛ او پلی میان زبان کلاسیک و زبان روزمره ساخت و با هر دو طیف سخن گفت.
استاد شهریار، شاعر دو زبانهای که دو فرهنگ را در هم آمیخت
صالحی، دوزبانه بودن استاد شهریار را یکی از ویژگیهای برجسته وی دانست و گفت: استاد شهریار در هر دو زبان فارسی و ترکی آثاری ماندگار آفرید و در هر دو فرهنگ مخاطبان پرشمار دارد.
وی، استاد شهریار را «پل شرق و غرب» توصیف کرد و گفت: شهریار با تلفیق عاطفه، عشق و عرفان، ترکیبی درخشان و بینظیر خلق کرد بیآنکه دچار التقاط شود.
وزیر ارشاد به جنبه مذهبی و آیینی شعر شهریار اشاره کرد و گفت: شهریار افزون بر بهرهگیری از فضای دانشگاهی، شاعری آیینی بود؛ اقتباسهای او از قرآن، احادیث و عشق عمیقش به حضرت علی(ع) در اشعارش مشهود است.
صالحی به تعلق خاطر شهریار به آذربایجان و ایران اشاره کرد و گفت: استاد شهریار روح بزرگی داشت و توانست این دو عشق را به زیبایی با هم بیامیزد. شهریار نماد وحدت و توازن میان فرهنگها و عشقهاست.
منبع: تسنیم