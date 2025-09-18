باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه گفت که تروئیکای اروپایی احتمالا تا پایان ماه سپتامبر، تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران را دوباره اعمال خواهند کرد.

مکرون در مصاحبه‌ای با کانال ۱۲ رژیم اسرائیل، در پاسخ به این سوال که آیا اسنپ‌بک نهایی شده است یا خیر، گفت: «بله. من فکر می‌کنم همینطور است، زیرا آخرین اخبار از ایرانی‌ها جدی نیست».

انگلیس، فرانسه و آلمان (تروئیکای اروپایی) در پایان ماه اوت (هشتم شهریور ماه) یک فرآیند ۳۰ روزه را برای اعمال مجدد تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران آغاز کردند. این سه کشور در عین حال مدعی شدند که با گفت‌و‌گو امکان «تمدید» اسنپ‌بک وجود دارد. شایان ذکر است که پیشنهاد سه کشور اروپایی برای به تعویق انداختن اسنپ‌بک تا شش ماه، مشروط به بازگرداندن دسترسی بازرسان هسته‌ای سازمان ملل و مذاکره با آمریکا است.

در همین حال، رسانه‌ها اعلام کردند که وزرای امور خارجه سه کشور اروپایی، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا و «عباس عراقچی» وزیر خارجه ایران روز چهارشنبه تماس تلفنی برقرار کردند. هرچند به گفته منابع، پس از این تماس «هیچ پیشرفت قابل توجهی» حاصل نشده است.

سید عباس عراقچی، وزیر خارجه کشورمان هفته گذشته هشدار داد که در صورت فعال‌سازی عملی اسنپ بک، ایران به آن واکنش نشان خواهد داد و نوع این واکنش توسط شورای عالی امنیت ملی مشخص خواهد شد. به گفته او، ایران خواسته‌ای از اروپا برای تمدید اسنپ بک ندارد و فعال کردن مجددا آن اوضاع را برای اروپا «پیچیده‌تر» خواهد کرد.

منبع: خبرگزاری فرانسه