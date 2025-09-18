رئیس جمهور فرانسه اعلام کرد تروئیکای اروپایی تا پایان سپتامبر احتمالاً اسنپ‌بک را فعال خواهند کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه گفت که تروئیکای اروپایی احتمالا تا پایان ماه سپتامبر، تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران را دوباره اعمال خواهند کرد. 

مکرون در مصاحبه‌ای با کانال ۱۲ رژیم اسرائیل، در پاسخ به این سوال که آیا اسنپ‌بک نهایی شده است یا خیر، گفت: «بله. من فکر می‌کنم همینطور است، زیرا آخرین اخبار از ایرانی‌ها جدی نیست». 

انگلیس، فرانسه و آلمان (تروئیکای اروپایی) در پایان ماه اوت (هشتم شهریور ماه) یک فرآیند ۳۰ روزه را برای اعمال مجدد تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران آغاز کردند. این سه کشور در عین حال مدعی شدند که با گفت‌و‌گو امکان «تمدید» اسنپ‌بک وجود دارد. شایان ذکر است که پیشنهاد سه کشور اروپایی برای به تعویق انداختن اسنپ‌بک تا شش ماه، مشروط به بازگرداندن دسترسی بازرسان هسته‌ای سازمان ملل و مذاکره با آمریکا است.

در همین حال، رسانه‌ها اعلام کردند که وزرای امور خارجه سه کشور اروپایی، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا و «عباس عراقچی» وزیر خارجه ایران روز چهارشنبه تماس تلفنی برقرار کردند. هرچند به گفته منابع، پس از این تماس «هیچ پیشرفت قابل توجهی» حاصل نشده است.

سید عباس عراقچی، وزیر خارجه کشورمان هفته گذشته هشدار داد که در صورت فعال‌سازی عملی اسنپ بک، ایران به آن واکنش نشان خواهد داد و نوع این واکنش توسط شورای عالی امنیت ملی مشخص خواهد شد. به گفته او، ایران خواسته‌ای از اروپا برای تمدید اسنپ بک ندارد و فعال کردن مجددا آن اوضاع را برای اروپا «پیچیده‌تر» خواهد کرد.

منبع: خبرگزاری فرانسه

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۱۷ ۲۸ شهريور ۱۴۰۴
حداقل سفارت فرانسه را در ایران ببندید
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۱۶ ۲۸ شهريور ۱۴۰۴
انشالله
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۱۴ ۲۸ شهريور ۱۴۰۴
این سگ کاسه لیس آمریکا و اسرائیل در قواره ای نیست که بخواهد در برابر ایران عرض اندام کند.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۱۴ ۲۸ شهريور ۱۴۰۴
شما از کسیکه پدر و مادرش معلوم نیست کیه
بیش از این انتظار نداشته باشید !!!!!
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۱۲ ۲۸ شهريور ۱۴۰۴
بدبخت به جای این گنده گوییهای الکی برو ترک کن
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۰۰ ۲۸ شهريور ۱۴۰۴
یک بار شهامت داشته باشین و محکم جلوشون وایسین
۱
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۴۶ ۲۷ شهريور ۱۴۰۴
سلام به ایران هسته ای
۲
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۳۷ ۲۷ شهريور ۱۴۰۴
این قدر مواد میزنه خودشو نابود کرده
۱
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۳۴ ۲۷ شهريور ۱۴۰۴
چرا ارامش مردم ، براتون مهم نیست ؟چرا کوتاه نمیاید
۱۳
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۰۱ ۲۸ شهريور ۱۴۰۴
کوتاه بیاییم همینجوری که مردم غزه قتل عام میشن ما رو هم قتل عام میکنن
دنیا فقط زبون زور رو می‌فهمه
Iran (Islamic Republic of)
محمد
۰۰:۰۶ ۲۸ شهريور ۱۴۰۴
کوتاه بیایم بشیم مثل لیبی ؟ یا مثلا قطز؟ بدبخت حقیر
