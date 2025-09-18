رئیس مرکز مطالعات و تحقیقات راهبردی ارتش گفت: تمام ظرفیت نرم و سخت رژیم استکباری بر علیه ما در جنگ ۱۲ روزه بسیج شده بود.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ امیر پوردستان رئیس مرکز مطالعات و تحقیقات راهبردی ارتش در نشست سالیانه اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل گفت: تمام ظرفیت نرم و سخت رژیم استکباری بر علیه ما در جنگ ۱۲ روزه بسیج شده بود و اگر ملاحظات سیاسی نبود اسم کشور‌هایی که با رژیم صهیونیستی همکاری کردند را ذکر می‌کردم.

وی افزود: هدف رژیم صهیونیستی در جنگ ۱۲ روزه تاسیس هسته‌ای نبود. رژیم چنج و تجزیه کشور بود. توصیه همیشگی فرمانده کل قوا به ما در تمام جلسات این است که مانند شب عملیات آماده باشید، به سیاسیون کار نداشته باشید. دشمنان در جنگ ۱۲ روزه سرود «فتح تهران» را هم آماده پخش کرده بودند.

رئیس مرکز مطالعات و تحقیقات راهبردی ارتش اضافه کرد: در جنگ ۱۲ روزه دشمن غافلگیر شد و با سند به شما می‌گویم آمده بودند جشن پیروزی بگیرند.

وی ادامه داد: یک ظریفی که اسمش را نمی‌اورم به من گفت سرود فتح تهران را آماده کرده بودند که اول تیر ماه پخش کنند و سازمان صدا و سیما زدند، اما فرستنده نزدند تا بتواند سرود فتح تهران پخش شود.

روایت امیر پوردستان از موتورهایی که برای ارتش خریداری شده بود و به خاطر تحریم‌ها نگذاشتند وارد کشور شود 

پوردستان تصریح کرد: اولین تحریم ما ۲۳ بهمن ۵۷ بود و دوره اول ترامپ با کمک نفوذی‌ها گفتند ایران چند صرافی در برخی از کشور دارد او را تحریم کنید و اسمش را گذاشتند مادر تحریم‌ها.

وی ادامه داد: زمانی که فرمانده نیروی زمینی بودم تعدادی موتور خریدم تا امارات هم آمدند اما اجازه ندادند به داخل کشور بیاید گفتن شاید برای شکار تانک از آن استفاده شود.

 

منبع: خبرگزاری دانشجو 

برچسب ها: امیر پوردستان ، جنگ ۱۲ روزه
