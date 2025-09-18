باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دیپلمات‌های سازمان ملل می‌گویند که آمریکا احتمالاً قطعنامه شورای امنیت را که خواستار آتش‌بس فوری و دائمی در غزه و آزادی اسرا است، هنگام رأی‌گیری وتو خواهد کرد.

این قطعنامه که توسط ۱۰ عضو منتخب شورا تهیه شده است، فراتر از پیش‌نویس‌های قبلی پیش رفته و «تشدید رنج» مردم فلسطین در جنگ را برجسته می‌کند. این قطعنامه همچنین نسبت به گزارش رسمی از قحطی غزه و قصد اسرائیل برای تصرف شهر غزه، ابراز نگرانی می‌کند.

قطعنامه‌ای که به تازگی تدوین شده، وضعیت انسانی در غزه را «فاجعه‌بار» توصیف می‌کند و از اسرائیل می‌خواهد تمام محدودیت‌های مربوط به ارسال کمک‌های بشردوستانه را لغو کند.

آمریکا که تا کنون تمامی قطعنامه‌های مربوط به آتش‌بس در غزه را وتو کرده، مدعی است که توقف جنگ مستقیماً با آزادی اسرا مرتبط نیست. اما انتظار می‌رود هر ۱۴ عضو دیگر شورا به این قطعنامه رأی مثبت بدهند.

منبع: رویترز