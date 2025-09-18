باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) اعلام کرد که وزارت امور خارجه این کشور با فروش سامانه موشکی از نوع جاولین به ارزش ۷۸۰ میلیون دلار به لهستان موافقت کرده است.
پیشتر، وزارت دفاع انگلیس اعلام کرده بود که جنگندههای این کشور برای کمک به دفاع از جناح شرقی ناتو، به مأموریتهای این پیمان بر فراز لهستان خواهند پیوست. این اقدام پس از آن صورت گرفت که هفته گذشته، پهپادهای روسی حریم هوایی لهستان را نقض کردند.
وزارت دفاع انگلیس در بیانیهای گفت: «جنگندههای انگلیسی، به عنوان بخشی از مأموریت نگهبان شرقی ناتو، مأموریتهای دفاع هوایی را بر فراز لهستان انجام خواهند داد تا با تهدیدات هوایی روسیه، از جمله پهپادها، مقابله کنند.» این وزارتخانه افزود که مأموریت جنگندههای تایفون نیروی هوایی سلطنتی انگلیس «در روزهای آینده» آغاز خواهد شد.
بامداد چهارشنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۴ (۱۰ سپتامبر ۲۰۲۵)، پهپادهای روسی برای نخستین بار از زمان آغاز جنگ اوکراین وارد خاک لهستان شدند و حریم هوایی این کشور را نقض کردند. ارتش لهستان با پشتیبانی جنگندههای ناتو از جمله F-۱۶ و F-۳۵ توانست چندین پهپاد را سرنگون کند.
ولادیسلاو کوسینیاک-کامیش، وزیر دفاع لهستان، اعلام کرد که جنگندههای این کشور با هماهنگی ناتو علیه «اجسام متخاصم» وارد عمل شدند. این نخستین باری بود که ناتو رسماً در سرنگونی پهپادهای روسی نقش مستقیم ایفا میکرد.
منبع: النشره