باشگاه خبرنگاران جوان ـ در دومین روز از رقابتهای فیدر تنیس روی میز کاپادوکیا سه نفر از نمایندگان کشورمان موفق شدند به یک هشتم نهایی این رقابتها راه پیدا کنند.
مهشید اشتری نماینده کشورمان در جدالی نفسگیر برابر میسوزو تاکیا از ژاپن، با نتیجه ۳ بر ۲ پیروز شد.
اشتری پس از واگذاری گیم نخست، گیم دوم را با نتیجه نزدیک ۱۲ بر ۱۰ به سود خود خاتمه داد تا بازی را به تساوی بکشاند. اشتری بار دیگر با واگذار کردن گیم سوم از حریف خود عقب افتاد، اما در ادامه با عملکردی تحسینبرانگیز گیمهای چهارم و پنجم را با نتایج ۱۱-۸ و ۱۱-۷ پیروز شد تا جواز حضور در مرحله بعد را کسب کند.
شیما صفایی ملیپوش کشورمان نیز با نمایشی مقتدرانه برابر لائورا واتانابه از برزیل به برتری قاطع ۳ بر صفر (۱۱-۷، ۱۱-۸ و ۱۱-۳) رسید و به جمع شانزده نفر برتر صعود کرد.
در بخش مردان بنیامین فرجی دیگر ملیپوش شایسته کشورمان، در یک بازی حساس و نفسگیر مقابل آیدوس کنژیگولوف از قزاقستان با حساب ۳ بر ۲ به پیروزی رسید. فرجی گیم نخست را ۱۱-۵ به سود خود پایان داد، اما در گیم دوم ۱۲-۱۰ مغلوب شد. او در ادامه با پیروزی ۱۱-۷ در گیم سوم پیش افتاد، سپس در گیم چهارم ۱۱-۸ شکست خورد تا کار به گیم پنجم کشیده شود. در نهایت، فرجی با برتری ۱۱-۷ در گیم سرنوشتساز پیروز میدان شد و به جمع ۱۶ نفر برتر رسید.
دیگر نماینده ایران در بخش بانوان، الینا رحیمی با وجود ارائه یک بازی نزدیک و تماشایی برابر اجه حراچ از کشور میزبان، با نتیجه ۳ بر ۲ شکست خورد و از دور رقابتها کنار رفت.
هدایت کاروان ایران در این رقابتها بر عهده لطف الله نسبی است.
منبع: ایرنا