باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - سهیلا منصوریان ملی پوش ووشو کشورمان در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان که اولین قهرمانی خود را در مسابقات جهانی به دست آورد، درباره سطح این رقابتها اظهار کرد: سطح مسابقات خیلی بالا بود. به هر حال حریفان اصلی ما از آسیای شرقی هستند، اما در مسابقات جهانی مشاهده کردیم که اکثر کشورها پیشرفت کرده بودند، کشورهایی که ما اصلا فکر نمیکردیم قوی باشند، اما به سکوی قهرمانی رسیدند و مدال طلا گرفتند. واقعا این دوره از مسابقات سطح بالایی داشت. حریف اصلیام چینی بود که ما برنامه ریزی از قبل تعیین شده داشتیم. من باید وزن اضافه میکردم و هم اینکه باید سعی می کردم سرعت دست و پایم در این مسابقات را بالاتر ببرم و در این راه ، فدراسیون ووشو کمک کرد و مربی بدنسازی برای ما آورد.
او افزود: الهه که اسطوره مسابقات ووشو هست، خیلی به من در این مسابقات کمک کرد. خواهرم مسابقات زیادی با چینیها داده بود و تکنیکها و تاکتیک هایشان را میدانست و ما خیلی خوب حریف چینی را آنالیز کردیم و نتیجه این شد که بتوانم ورزشکار چینی را در فینال شکست بدهم و قهرمان شوم. ما تا حالا در مسابقات جهانی در بخش بانوان نتوانسته بودیم که چینیها را در فینال شکست بدهیم، اما خدا را شکر من توانستم اولین مدال طلا تاریخ ووشو ساندا را در بخش بانوان بگیرم. رقابتهای ما با چینیها بود و نتیجه بازی را به نفع خود تمام کردیم و این موضوع بسیار مهمی بود و این مدال طلا هم برای من باارزش بود، چون در اولین حضورم در مسابقات جهانی توانستم خوشرنگترین مدال را بگیرم.
منصوریان درباره اینکه چه حسی از کسب اولین مدال طلا در مسابقات جهانی ووشو دارد، گفت: من ۲ ماه قبل هم در وزن ۶۰ کیلو گرم در مسابقات چنگدو شرکت کردم و نتیجه بازی را به حریف چینی واگذار کرده بودم و فشار زیادی بر روی من بود تا بتوانم این بار نتیجه بازی را به نفع خود تمام کنم و مبارزه خوبی انجام بدهم. بازیهای جهانی چنگدو خیلی به من کمک کرد تا من تجربهام بالاتر برود و هم قلق مسابقه با چینیها را به دست آورم و بدانم که با این ورزشکاران چگونه مبارزه کنم. خدا را شکر این اتفاق رخ داد و کسانی که به من کمک کردند، الهه منصوریان مربیام و شهربانو کاپیتان تیم بانوان بودند. من یادم نمیرود که شهربانو قبل از مسابقه به من گفت که تو از ما خواهران هستی و باج به هیچ کشوری نمیدهی و به اینجا آمدی تا مدال طلا بگیری و همین اتفاق رقم خورد و ان شا الله در بازیهای کشورهای اسلامی در ریاض بتوانم این مدال طلا را تکرار کنم.
او درباره اینکه برنامه بعدی اش چیست، گفت: من در مسابقات کشورهای اسلامی در ریاض هم شرکت میکنم و ان شا الله بتوانم خوشرنگترین مدال را بگیرم.
قهرمان ووشو جهان درباره اینکه ترکیب تیم ملی ووشو بانوان در مسابقات کشورهای اسلامی مشخص شده است، گفت: بله، ترکیب مشخص شده است و من در وزن ۶۰ کیلو گرم مبارزه میکنم و شهربانو هم در وزن ۷۰ کیلوگرم شرکت میکند و یک بازیکن جوان هم به نام سارا شریفی در کنار ما هست، که در وزن ۵۶ کیلوگرم مبارزه میکند. ان شا الله با تمریناتی که خواهرم الهه به ما ارائه میدهد بتوانیم با ۳ مدال طلا به ایران برگردیم.
منصوریان درباره اینکه جوانگرایی در تیم بانوان ووشو رخ داده است، بیان کرد: این جوانان در صورتی که بتوانند بقیه ورزشکاران را بزنند به طور حتم آنها راهی مسابقات میشوند. تجربه افرادی مثل شهربانو که در داخل تیم ملی ووشو هستند که با ۳۹ سال سن توانست خیلی خوب بازی کند و مدال طلا مسابقات جهانی را بگیرد. بازیکن ۲۰ ساله هم بیاد و با شهربانو مسابقه بدهد، به طور مسلم نمیتواند حتی یک دقیقه جلوی او دوام بیاورد. به نظرم ما نباید بحث را در جوانگرایی بگذاریم و بحث این است که آیا همین جوانان میتوانند با بازیکنان باتجربه مبارزه کنند و پیروز شوند؟ اگر بتوانند این کار را کنند راه برای جوانان باز است.
قهرمان ووشو جهان درباره اینکه چه انتظاری از مسئولان دارد، گفت: خدا را شکر فدراسیون ووشو با برنامه ریزیهایی که دارد خیلی خوب به ما ورزشکاران کمک کرده است، که بهترین مربیان از جمله بدنساز و تغذیه در کنار ما باشند. حتی شاهد آن بودم اوضاع مالی فدراسیون ووشو خوب نیست، اما کوچکترین دغدغهای نگذاشتند که روی دوش ما باشد و این مدیریت خوب دکتر صدیقی است که خوب توانسته این موضوع را مدیریت کند و ما هیچ دغدغهای نداشته باشیم و بهترین تغذیه را داشته باشیم. حتی من که یک جاهایی داشتم وزن کم میکردم، بهترین تغذیه و تمرین را داشتم وهیچ دغدغهای نبود. به نظرم اگر ورزشکار ذهنش آزاد باشد و همه اینها کنارش باشد نتیجه خوبی میگیرد و این اتفاق دارد در فدراسیون ووشو رقم میخورد. البته یکسری از فدراسیونها هستند که حاشیه دارند و یک مقدار ورزشکار ذهنش وارد حاشیه شود، مسلم است نتیجه نمیگیرد. اما فدراسیون ووشو با مدیریت صدیقی نتیجه خوبی هم گرفت. متاسفانه پاداشها یک سال و خردهای دیگر پرداخت میشود تا وزارت ورزش بدهد. اگر این اتفاق میافتاد و ورزشکار از سکوی قهرمانی پایین میآمد و عرقش خشک نمیشد جایزه اش را میدادند، انگیزهای برای آن ورزشکار بود.
منصوریان درباره اینکه فدراسیون کشتی پاداش خوبی برای مسابقات جهانی کشتی در نظر گرفته است، گفت: فدراسیون کشتی درآمد خوبی دارد و من در این بحثها نیستم و نمیدانم بودجهای که به فدراسیون کشتی میدهند به فدراسیون ووشو می دهند یا نه!. فدراسیون کشتی المپیکی هست و مسلم است که باید بیشتر به آن رسیدگی شود. در کنار آن هم باید یک درصد هم هوای ورزشکاران غیر المپیکی را داشته باشند، ما هم اگر المپیکی باشیم میتوانیم نتیجه خوبی بگیریم.
او درباره اینکه فدراسیون ووشو پاداشها را داده است، گفت: فدراسیون ووشو پاداشی برای مدال آوران مسابقات جهانی در نظر گرفته و هدیهها را داده است. بلافاصله بعد از مراسم اهدای مدال جلسهای را آقای صدیقی برگزار کرد و به ورزشکاران هدایای نقدی داد تا هم انگیزهای برای سال آینده شان باشد.
منصوریان در پایان گفت: ان شا الله مسابقات کشورهای اسلامی در ریاض را پیش رو داریم و من باید ۵ کیلو برای این مسابقات کم کنم و ان شا الله بتوانم نتیجه خوبی را بگیرم و از همه مردم میخواهم دعا کنند تا نتایج خوبی در مسابقات پیش رو بگیریم.