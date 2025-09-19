هفته نخست لیگ قهرمانان اروپا با پیروزی بارسلونا و منچسترسیتی به پایان رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مسیح درخشنده - هفته نخست لیگ قهرمانان اروپا شب گذشته با برگزاری ۶ دیدار به پایان رسید. در یکی از مهمترین مسابقات، تیم بارسلونا در ورزشگاه سنت جیمز پارک مهمان نیوکاسل بود که با نتیجه دو بر یک به پیروزی رسید. نیمه دوم با حملات نیوکاسل آغاز شد، اما این تیم مهمان بود که در دقیقه ۵۸ به گل نخست رسید. ارسال دیدنی و هوشمندانه ژول کونده از سمت راست، با ضربه سر مارکوس راشفورد به پشت خط دروازه نیک پوپ رسید تا حساب کار یک بر صفر شود.  

دلبری بال سابق منچستریونایتد در حضور توماس توخل، سرمربی تیم ملی انگلیس ادامه داشت و او ۹ دقیقه بعد گل دوم را هم به ثمر رساند. راشفورد در پشت محوطه جریمه حریف صاحب توپ شد و حرکت عرضی خود را آغاز کرد، پیش از آنکه از موقعیتِ در حال حرکت و با یک شلیک پرقدرت و استثنایی، طاق دروازه نیوکاسل را فرو بریزد.  نیوکاسل در دقیقه ۹۰ یکی از گل‌ها را جبران کرد. گیمارش توپ را در سمت راست به جیکوب مورفی سپرد و پاس عرضی عالی او با شلیک آنتونی گوردون به تور دروازه گارسیا چسبید.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

در دیگر دیدار مهم، منچسترسیتی در اتحاد با دو گل ناپولی را شکست داد. در شب بازگشت کوین دیبرون به شهر منچستر، ناپولی خیلی زود و در دقیقه ۲۱ با اخراج دی لورنزو ۱۰ نفره شد و آنتونیو کونته بعد از این اخراج دی بروین رو بیرون کشید تا این ستاره بلژیکی مقابل تیم سابقش تنها ۲۵ دقیقه بازی کند.  

گل نخست سیتیزن‌ها در دقیقه ۵۶ به ثمر رسید؛ وقتی ارلینگ هالند با ضربه سر دقیق خود ارسال فیل فودن را به سمت راست دروازه میلینکویچ ساویچ فرستاد. این پنجاهمین گل مهاجم نروژی در ۴۹ حضور او در رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا به شمار می‌رفت.  برتری خیلی زود ۲ برابر شد؛ جرمی دوکو بعد از دریافت پاس از تیجانی ریندرز و عبور از دفاع حریف، توپ را از زیر سنگربان صربستانی گذراند تا حساب کار ۲ بر صفر شود.  

در سایر دیدارها، اسپورتینگ لیسبون ۴-۱ غیرت قزاقستان را شکست داد، اینتراخت فرانکفورت ۵-۱ گالاتاسرای ترکیه را در هم کوبید، کلوب بروژ بلژیک ۴-۱ موناکوی فرانسه را با شکست بدرقه کرد و مصاف کپنهاگن دانمارک و لورکوزن آلمان با تساوی ۲-۲ خاتمه یافت.

هفته اول با صدرنشینی فرانکفورت، پاریس، بروخه و اسپورتینگ با ۳ امتیاز و تفاضل گل بهتر به پایان رسید.

 

برچسب ها: لیگ قهرمانان اروپا ، بارسلونا
خبرهای مرتبط
کونته: ۱۰ نفره شدن ما بازی را خراب کرد
واکنش فلیک به شروع خوب بارسلونا در اروپا
فودن: هالند بی نظیر است
لیگ قهرمانان اروپا؛
برد لحظه آخری لیورپول و پیروزی اینتر با پرواز‌های تورام/ شروع مقتدرانه قهرمان اروپا و به زانو درآمدن قهرمان جهان در مونیخ+ فیلم
فرار طارمی از اخراج در شب تساوی المپیاکوس در لیگ قهرمانان اروپا
محرومیت چند جلسه‌ای در انتظار کارواخال
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
برنامه روز دوم کشتی فرنگی قهرمانی جهان/ ۳ طلا در انتظار ایران
توصیف پدیده کشتی جهان از حسن یزدانی
سهرابیان به کمیته انضباطی استقلال احضار شد
شرط جذب مدافع نیوکاسلی از سوی پرسپولیس
باخت سنگین استقلال زنگ خطری برای باشگاه های ایران است
خیز پرسپولیسی ها برای رسیدن به صدر جدول
رشفورد: با بارسلونا اوج می‌گیرم
پیروزی بارسلونا با درخشش راشفورد/ منچسترسیتی تیم ۱۰ نفره ناپولی را شکست داد+ فیلم
اولین حضورم در مسابقات جهانی ووشو همراه با خوشرنگ ترین مدال شد
اعتراف ستاره نیوکاسل: بارسلونا بهترین تیمی است که دیده‌ام
آخرین اخبار
تصاویر دیدنی از انجام ورزش‌های باستانی در میدان نقش جهان اصفهان
احمدی‌وفا در دور اول باخت
چگونه وجه اشتراک بارسا و نیوکاسل باعث شد گواردیولا مربی شود؟
کشتی فرنگی قهرمانی جهان؛ سهرابی طوفانی شروع کرد
اعزام تیم ملی سنگ‌نوردی به مسابقات قهرمانی جهان در کره جنوبی
سهرابیان به کمیته انضباطی استقلال احضار شد
طیبی: نماینده استعداد‌های بزرگ فوتسال ایران هستیم
شمسایی: افتخارات فوتسال ما به گذشته تعلق دارد/ ورزش حرفه‌ای بی‌رحم است
یزدانی: عدم حضور خارجی‌ها در لیگ برتر تنیس اتفاق خوبی نبود
اردوی والیبال نشسته ایران در مشهد بعد از یکسال تعطیلی
اعتراف ستاره نیوکاسل: بارسلونا بهترین تیمی است که دیده‌ام
پایان کار تیم ملی بسکتبال سه به سه زیر ۲۳ سال در جام جهانی
رشفورد: با بارسلونا اوج می‌گیرم
گواردیولا: کار کونته اعجاب انگیز است/ هالند برتری بزرگی به ما می‌دهد
کونته: ۱۰ نفره شدن ما بازی را خراب کرد
فغانی ال کلاسیکوی عربستان را قضاوت می‌کند
واکنش فلیک به شروع خوب بارسلونا در اروپا
توصیف پدیده کشتی جهان از حسن یزدانی
حاشیه‌ای بر آیین‌نامه جدید فیرپلی مالی باشگاه‌های فوتبال؛ شفافیت کاغذی!
تیم‌ملی پاراتیروکمان راهی کشور کره‌جنوبی شد
علیپور: ذوب‌آهن به دلیل بدهی کنار گذاشته شد/ لیگ بسکتبال امسال قابل پیش‌بینی نیست
فودن: هالند بی نظیر است
برنامه روز دوم کشتی فرنگی قهرمانی جهان/ ۳ طلا در انتظار ایران
اولین حضورم در مسابقات جهانی ووشو همراه با خوشرنگ ترین مدال شد
پیروزی بارسلونا با درخشش راشفورد/ منچسترسیتی تیم ۱۰ نفره ناپولی را شکست داد+ فیلم
خیز پرسپولیسی ها برای رسیدن به صدر جدول
شرط جذب مدافع نیوکاسلی از سوی پرسپولیس
باخت سنگین استقلال زنگ خطری برای باشگاه های ایران است
تنیس روی میز کاپادوکیا؛ صعود نمایندگان ایران به جمع ۱۶ نفر برتر
هوادار صدرنشین لیگ یک باقی ماند + نتایج کامل بازی‌ها و جدول