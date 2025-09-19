هفته نخست لیگ قهرمانان اروپا با پیروزی بارسلونا و منچسترسیتی به پایان رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مسیح درخشنده - هفته نخست لیگ قهرمانان اروپا شب گذشته با برگزاری ۶ دیدار به پایان رسید. در یکی از مهمترین مسابقات، تیم بارسلونا در ورزشگاه سنت جیمز پارک مهمان نیوکاسل بود که با نتیجه دو بر یک به پیروزی رسید. نیمه دوم با حملات نیوکاسل آغاز شد، اما این تیم مهمان بود که در دقیقه ۵۸ به گل نخست رسید. ارسال دیدنی و هوشمندانه ژول کونده از سمت راست، با ضربه سر مارکوس راشفورد به پشت خط دروازه نیک پوپ رسید تا حساب کار یک بر صفر شود.

دلبری بال سابق منچستریونایتد در حضور توماس توخل، سرمربی تیم ملی انگلیس ادامه داشت و او ۹ دقیقه بعد گل دوم را هم به ثمر رساند. راشفورد در پشت محوطه جریمه حریف صاحب توپ شد و حرکت عرضی خود را آغاز کرد، پیش از آنکه از موقعیتِ در حال حرکت و با یک شلیک پرقدرت و استثنایی، طاق دروازه نیوکاسل را فرو بریزد. نیوکاسل در دقیقه ۹۰ یکی از گل‌ها را جبران کرد. گیمارش توپ را در سمت راست به جیکوب مورفی سپرد و پاس عرضی عالی او با شلیک آنتونی گوردون به تور دروازه گارسیا چسبید.

در دیگر دیدار مهم، منچسترسیتی در اتحاد با دو گل ناپولی را شکست داد. در شب بازگشت کوین دیبرون به شهر منچستر، ناپولی خیلی زود و در دقیقه ۲۱ با اخراج دی لورنزو ۱۰ نفره شد و آنتونیو کونته بعد از این اخراج دی بروین رو بیرون کشید تا این ستاره بلژیکی مقابل تیم سابقش تنها ۲۵ دقیقه بازی کند.

گل نخست سیتیزن‌ها در دقیقه ۵۶ به ثمر رسید؛ وقتی ارلینگ هالند با ضربه سر دقیق خود ارسال فیل فودن را به سمت راست دروازه میلینکویچ ساویچ فرستاد. این پنجاهمین گل مهاجم نروژی در ۴۹ حضور او در رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا به شمار می‌رفت. برتری خیلی زود ۲ برابر شد؛ جرمی دوکو بعد از دریافت پاس از تیجانی ریندرز و عبور از دفاع حریف، توپ را از زیر سنگربان صربستانی گذراند تا حساب کار ۲ بر صفر شود.

در سایر دیدارها، اسپورتینگ لیسبون ۴-۱ غیرت قزاقستان را شکست داد، اینتراخت فرانکفورت ۵-۱ گالاتاسرای ترکیه را در هم کوبید، کلوب بروژ بلژیک ۴-۱ موناکوی فرانسه را با شکست بدرقه کرد و مصاف کپنهاگن دانمارک و لورکوزن آلمان با تساوی ۲-۲ خاتمه یافت.

هفته اول با صدرنشینی فرانکفورت، پاریس، بروخه و اسپورتینگ با ۳ امتیاز و تفاضل گل بهتر به پایان رسید.