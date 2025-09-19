باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - بر اساس تبصره یک ماده ۱۸ قانون بیمه اجباری شخص ثالث، بیمه مرکزی موظف بود با همکاری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ترتیبی اتخاذ کند که حداکثر تا پایان برنامه پنج ساله ششم، امکان صدور بیمه نامه شخص ثالث براساس ویژگی‌های «راننده» فراهم شود؛ حالا یک سال از آغاز برنامه پنج ساله هفتم میگذرد، اما همچنان اجرای این بند قانونی در حال خاک خوردن است.

بیمه شخص ثالث راننده محور که مجید مشعلچی قائم مقام رئیس کل بیمه مرکزی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان در رابطه با جزئیات آن مطرح کرده بود: در این بند قانونی رانندگان به پرخطر و کم خطر تقسیم بندی می‌شوند و زمانی که رانندگان پرخطر بر اساس شاخص‌هایی شناسایی شدند هنگام صدور بیمه نامه مبالغ بر اساس پرخطر بودن آنها محاسبه می‌شود و اگر کم خطر باشند برای آنها تخفیفاتی لحاظ می‌شود و بر این پایه دیگر بار رانندگی پرخطر بر دوش جامعه نخواهد بود.

تکلیف قانونی بر زمین مانده که به تازگی خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به سراغ رئیس کل بیمه مرکزی رفت و در این زمینه خسروشاهی گفت: بحث راننده‌محوری در حوزه بیمه شخص ثالث دارای سه مرحله اصلی است. مرحله اول، طراحی نرم‌افزاری و تعیین شاخص‌های مورد نیاز برای محاسبه نمره ریسک راننده است. مرحله دوم، اصلاح آیین‌نامه‌های مربوطه است که باید در شورای عالی بیمه مورد بررسی و تصویب قرار گیرد. مرحله سوم، پیاده‌سازی و محاسبه حق بیمه سالانه و اجرای آن در حوزه خرید و فروش بیمه شخص ثالث است.

وی ادامه داد: تا به امروز، مرحله طراحی و تعیین شاخص‌ها به پایان رسیده و پیش‌نویس آیین‌نامه مربوطه تهیه شده است. ما این پیش‌نویس را در ماه‌های آینده به شورای عالی بیمه ارائه خواهیم کرد و پس از تصویب در دولت، امیدواریم بتوانیم از سال آینده این مدل را به اجرا درآوریم.

خسروشاهی تأکید کرد: اگر بتوانیم مصوبه دولت را به اواخر سال برسانیم، حق بیمه شخص ثالث بر اساس مدل راننده‌محوری محاسبه خواهد شد و از سال بعد اجرایی خواهد شد.

در ادامه هم صادقی کارشناس صعنت بیمه در خصوص مزایای اجرای این بند قانونی گفته بود: با نگاهی دقیق به ماده ۱۸ قانون شخص ثالث، مشخص می‌شود که بیمه نامه باید بر اساس ویژگی‌های خودرو و همچنین ویژگی‌های راننده تنظیم شود و لذا از دیدگاه تعیین حق بیمه طبق قانون باید بیمه نامه‌های صادره، هم خودرو محور و هم راننده محور باشند بند قانونی که اجرا نشده است.

این کارشناس صنعت بیمه افزود: در بیمه شخص ثالث راننده محور راننده‌ای که خوب رانندگی می‌کند یک امتیاز دریافت کرده و در نهایت قیمت کمتری برای بیمه شخص ثالث پرداخت می‌کند. پیش بینی می‌شود در صورت اجرای بیمه شخص ثالث راننده محور بانوان موفقیت بیشتری داشته باشند، زیرا معمولا رانندگان محتاط‌تری هستند و به همین جهت می‌توانند از این طرح به نفع خود استفاده کنند.

حالا باید منتظر ماند و دید سرانجام اجرای این تکلیف قانونی به ایستگاه پایانی خواهد رسید؟ یا همچنان قرار است اجرای این بند قانونی خاک بخورد!