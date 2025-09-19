برخورد اتوبوس با تریلی در جاده نی‌ریز - سیرجان ۲۸ مصدوم برجای گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - مهدی خوبیار معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر استان فارس اظهار کرد: بامداد امروز جمعه ۲۸ شهریورماه، گزارشی از وقوع تصادف یک دستگاه اتوبوس با یک تریلی در کیلومتر ۶۵ جاده نی‌ریز ـ سیرجان، از اورژانس به هلال‌احمر اعلام شد.

او با بیان اینکه بلافاصله یک تیم تخصصی از نجاتگران هلال‌احمر نی‌ریز با آمبولانس به محل حادثه اعزام شد، گفت: پس از رسیدن تیم امدادی و انجام ارزیابی اولیه مشخص شد که این حادثه منجر به مصدومیت ۲۸ نفر شده است.

خوبیار با اشاره به جزئیات عملیات امدادرسانی، تصریح کرد: نجاتگران پس از ایمن‌سازی صحنه، اقدام به تثبیت وضعیت، رهاسازی مصدومان محبوس‌شده و ارائه کمک‌های اولیه کردند. در ادامه، مصدومان با همکاری نیرو‌های اورژانس و آمبولانس‌های هلال‌احمر، جهت ادامه روند درمان به بیمارستان‌های نی‌ریز و قطرویه منتقل شدند.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر استان فارس تاکید کرد: عملیات امدادرسانی در کمترین زمان ممکن و با رعایت کامل اصول ایمنی و استاندارد‌های امدادی انجام شد.

