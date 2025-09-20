باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - ایران در تولید تمامی میوه ها به جزء ۴ میوه گرمسیری آناناس، موز، نارگیل و انبه نه تنها خودکفاست، بلکه امکان صادرات به بازارهای هدف هم دارد‌. از این رو وزارت جهاد در راستای کاهش خروج ارز از کشور، سیاست افزایش تولید و خودکفایی میوه های گرمسیری در داخل را دنبال می کند.

بسیاری از کارشناسان اذعان می کنند که موز با واردات سالانه ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزارتن بیشترین سهم واردات از میوه های گرمسیری را به خود اختصاص داده است، اما در مجموع واردات این ۴ قلم بیش از ۱.۵ میلیون دلار ارز از کشور خارج می کند، درحالیکه پتانسیل و زیرساخت آن در کشور وجود دارد، کمااینکه سازمان فائو بارها اعلام کرده است که ایران ۱۱ اقلیم از ۱۳ اقلیم دنیا را داراست که این امر نشان می دهد پتانسیل بالایی در تولید محصولات کشاورزی داریم‌.

چندی پیش غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهادکشاورزی از برنامه ریزی برای خودکفایی در تولید میوه‌های گرمسیری به ویژه موز تا پایان دولت چهاردهم خبر داده بود که در همین راستا معاون امور باغبانی وزارت جهاد از افزایش تولید موز و تامین بخش قابل توجهی از نیاز کشور طی ۳ سال آتی در داخل خبر داد.

تولید موز به ۳۴۰ هزارتن رسید/خودکفایی میوه های گرمسیری دنبال می شود

محمد برومندی معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی گفت: در تولید همه میوه های باغبانی علاوه بر خودکفایی و تامین ۱۰۰ درصدی نیاز بازار داخل، صادرکننده هستیم و تنها در خصوص ۴ میوه گرمسیری موز، آناناس، نارگیل و انبه واردات داریم، البته بلوبری به عنوان میوه لوکس نیاز کشور است که در گذشته تولید کمی داشتیم.

به گفته وی، از مجموع ۴ میوه گرمسیری، موز بیشتر در سبد مصرفی خانوار قرار دارد که با توجه به ظرفیت خوب و ارزشمندی داریم که می توان تولید پایدار در برخی استان ها همچون هرمزگان و سیستان و بلوچستان می توان بخش اعظم نیاز را تولید کرد.

برومندی ادامه داد: در گذشته ۱۷۰ هزارتن موز در کشور تولید می کردیم که با تغییر ارقام، به باغی و مجموعه اقدامات دانش بنیان تولید به ۳۴۰ هزارتن رسیده است و از رقم هایی استفاده کردیم که کاملا قابلیت رقابت تجاری با نمونه های وارداتی دارد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به برنامه خوداتکایی تولید موز بیان کرد: بنابر ابلاغ وزیر جهاد در استان های جنوبی کشور همچون سیستان و بلوچستان و هرمزگان با افزایش سطح زیرکشت و کمک بخش خصوصی پروژه ای را اجرا کنیم، براین اساس برنامه ما آن است که طی ۲ تا ۳ سال آینده ۵ هزارهکتار به سطح زیرکشت موز کشور اضافه کنیم‌.

معاون امور باغبانی وزارت جهاد ادامه داد: با استفاده از ارقام جدید از طریق مشارکت با کشور هندوستان و توسعه این رقم در سیستان و بلوچستان، تولید در واحد سطح به بالای ۷۰ تن رساندیم و با توجه به سازگاری این رقم با اقلیم و استفاده از دیگر ارقام پیش بینی می شود که تا پایان دولت ۷۰ تا ۸۰ درصد نیاز در داخل تولید کنیم.

وی با بیان اینکه سال گذشته ۶۲۲ هزارتن با ارزش ۷۰۰ میلیون دلار موز وارد کشور کرده ایم، افزود: بنابر دستور وزیر و اجرای طرح در سیستان و بلوچستان، در آینده نه تنها این ارز از کشور خارج نمی شود، بلکه اشتغال مناسبی در کشور رقم می زند.

برومندی در خصوص تولید سایر میوه های گرمسیری در کشور بیان کرد: در خصوص دیگر محصولات گرمسیری به تناسب ظرفیت و پتانسیل کشور با استفاده از راهکار تغییر ارقام و در مناطقی که آب پایدار داشته باشد یا از طریق تغییر الگوی کشت و در راستای اصلاح و بهسازی باغات از طریق تبدیل باغات درجه سه یه یک امکان تولید وجود دارد، چراکه نه تنها توسعه باغبانی در کشور نداریم، بلکه مصرف آب را باید بشدت کاهش دهیم.

خودکفایی موز طی یک برنامه ۱۰ ساله شدنی است

رضا نورانی رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی گفت: براساس آمار سالانه ۵۵۰ تا ۶۰۰ میلیون دلار ارز برای واردات موز و انبه از کشور خارج می شود.

وی با بیان اینکه امکان تامین ۸۰ درصد موز طی ۲ تا ۳ سال آینده وجود ندارد، افزود: خودکفایی موز و حتی صادرات طی یک برنامه ۱۰ ساله امکان پذیر است که براین اساس استانداری ها، وزارت جهاد و وزارت نیرو در تصمیم گیری ها باید حضور داشته باشند.

نورانی ادامه داد: پتانسیل تولید و خودکفایی موز در کشور وجود دارد و این یک برنامه ملی برای تولید در برخی استان هاست، در گذشته پروژه مبنی بر تولید موز داخل گلخانه در شمال کشور اجرا کردند که بدلیل مصرف بالای انرژی گاز مقرون به صرفه نبود، اما اکنون در استان های جنوبی بویژه سیستان و بلوچستان چابهار زمینه برای تولید فراهم است‌‌.

رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی با بیان اینکه ۷۸۰ کیلومتر مرز آبی با دریای عمان داریم و از طرفی می توان از انرژی خورشیدی استفاده کرد که براین اساس مدیریت ملی و جهادی باید در خصوص خودکفایی موز صورت بگیرد.

به گفته وی، نهادهای تصمیم گیر با تشکل های مربوطه باید تصمیم گیری کنند تا جلوی خروج ارز از کشور گرفته شود، البته تحقق خودکفایی میوه های گرمسیری نیازمند عزم ملی است‌.

نورانی با بیان اینکه پتانسیل خودکفایی میوه های گرمسیری در کشور وجود دارد، گفت: با توجه به شرایط آب و هوایی، امکان تولید میوه های گرمسیری در استان های جنوبی وجود دارد. گفتنی است سالانه ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزارتن موز وارد می شود و براساس آخرین آمار در ۸ ماهه میلادی ۳۴۶ هزارتن ۴ میوه گرمسیری وارد شده است که در ۶ ماهه دوم میزان مصرف بالا می رود. با ارزش ۴۵۰ تا ۶۵۰ میلیون دلار، آناناس ۸ میلیون دلار، انبه ۳۳ میلیون دلار و نارگیل یک میلیون و ۷۰۰ هزارتن وارد شده است.

با توجه به پتانسیل و اقلیم کشور انتظار می رود که زیرساخت های لازم در استان های جنوبی که سازگار با تولید میوه های گرمسیری هستند، فراهم شود تا بنابر دستور وزیر جهاد با خوداتکایی در ۴ قلم میوه گرمسیری وارداتی بتوانیم از خروج قابل توجه ارز از کشور جلوگیری کنیم.