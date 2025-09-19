شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اعلام کرد: در حال حاضر کیفیت هوای تهران با شاخص ۷۲ در وضعیت زرد و قابل قبول قرار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اعلام کرد: در حال حاضر کیفیت هوای تهران با شاخص ۷۲ در وضعیت زرد و قابل قبول قرار دارد.

همچنین طی ۲۴ ساعت گذشته میانگین شاخص کیفیت هوا بر روی عدد ۷۹ و در وضعیت زرد و قابل قبول قرار داشت.

برچسب ها: کنترل کیفیت هوای تهران ، هوای تهران
خبرهای مرتبط
هوای تهران آلوده است
کیفیت هوای تهران قابل قبول است
کیفیت هوای تهران قابل قبول است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
۹۷ درصد جریمه‌های اشتباهی رانندگان، رد می‌شوند
توصیه‌های پلیس برای پیشگیری از سرقت موبایل در معابر عمومی
موتورسواران رکوردار حوادث ناگوار پایتخت/ ۱۷۰ نفر تصادفات فوتی در شش ماهه اخیر
تصادف زنجیره‌ای در محور فیروزکوه / ۹ نفر مصدوم شدند
اعلام محدودیت‌های ترافیکی در جاده‌های شمالی/ مسیر‌ها یک‌طرفه می‌شوند
شبکه توزیع برنج در تهران بزودی ساماندهی می‌شود
بازگشائی گره های کور ترافیکی محور زندیه به میرهاشم در محله یافت آباد
کیفیت هوای تهران قابل قبول است
ناوگان سبز تهران گسترده‌تر شد/ ۲۰۱ اتوبوس برقی به خطوط شهری اضافه خواهد شد
بنیادعلوی ۳هزار و ۵۰۰ بسته لوازم‌التحریر بین دانش‌آموزان نیازمند استان تهران توزیع کرد
آخرین اخبار
بنیادعلوی ۳هزار و ۵۰۰ بسته لوازم‌التحریر بین دانش‌آموزان نیازمند استان تهران توزیع کرد
ناوگان سبز تهران گسترده‌تر شد/ ۲۰۱ اتوبوس برقی به خطوط شهری اضافه خواهد شد
موتورسواران رکوردار حوادث ناگوار پایتخت/ ۱۷۰ نفر تصادفات فوتی در شش ماهه اخیر
توصیه‌های پلیس برای پیشگیری از سرقت موبایل در معابر عمومی
تصادف زنجیره‌ای در محور فیروزکوه / ۹ نفر مصدوم شدند
بازگشائی گره های کور ترافیکی محور زندیه به میرهاشم در محله یافت آباد
شبکه توزیع برنج در تهران بزودی ساماندهی می‌شود
۹۷ درصد جریمه‌های اشتباهی رانندگان، رد می‌شوند
کیفیت هوای تهران قابل قبول است
اعلام محدودیت‌های ترافیکی در جاده‌های شمالی/ مسیر‌ها یک‌طرفه می‌شوند
شیوه‌های نوین کلاهبرداری اینترنتی؛ از وام‌های جعلی تا نفوذ به پیام‌رسان‌ها
دستور رئیس پلیس راهور برای شماره‌گذاری خودرو‌های وارداتی جانبازان
هشدار وقوع سیلاب در استان‌های شمال کشور؛ آماده‌باش نیرو‌های امدادی
کشف خودوری ۲۵۰ میلیاردی قاچاق در شمال تهران
کشف جرثقیل و گیربکس قاچاق به ارزش ۹۵ میلیارد در جنوب شرق تهران