رئیس مرکز اجرائیات پلیس راهور فراجا گفت: ۹۷ درصد جریمه‌هایی که اشتباهی توسط دوربین‌ها ثبت می‌شوند، توسط اپراتور‌ها رد می‌شوند و در واقع جریمه‌ای برای رانندگان ثبت نمی‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ جلیل جمشیدی‌راد رئیس مرکز اجرائیات پلیس راهور فراجا گفت: جریمه‌ها بر اساس نوع تحویل به دسته‌های مختلفی مثل الصاقی، دوبرگی، دوربینی و تسلیمی تقسیم‌بندی می‌شوند. بیشتر اشتباهاتی که در جریمه کردن رخ می‌دهد و مردم از آن شکایت دارند، جریمه‌های مربوط به دوربین‌ها هستند و معمولا این اتفاق در جاده‌ها رخ می‌دهد.

کیفیت دوربین‌ها و اشتباه پلاک‌خوانی دلیل ثبت اشتباه جریمه برخی رانندگان 

وی با بیان اینکه دوربین‌ها تا ۵ درصد احتمال خطا دارند، افزود: علت این اشتباهات نیز کیفیت دوربین‌ها و اشتباه پلاک‌خوانی آنهاست. معمولا بعد از ثبت تخلف توسط دوربین‌ها، برای راننده پیامکی ارسال می‌شود که این تخلف در حال بررسی است، سپس اپراتور‌های ما اطلاعات خودرو و تصاویر دوربین‌ها را چک می‌کنند و در صورت مغایرت، جریمه لغو می‌شود؛ در واقع ۹۵ درصد این جریمه‌هایی که ممکن است خطا داشته باشند توسط اپراتور رد می‌شوند و هیچ جریمه‌ای برای راننده ثبت نمی‌شود.

بعضی از جریمه‌های اشتباهی خودرو‌ها به دلیل دستکاری شماره‌های پلاک است 

رئیس مرکز اجرائیات پلیس راهور فراجا ادامه داد: بعضی از این جریمه‌های اشتباهی نیز به خاطر تخلفات مربوط به پلاک مانند دستکاری پلاک، اتفاق می‌افتد. یعنی یک راننده، بعد از دستکاری ارقام پلاک، تخلف کرده و جریمه توسط دوربین‌ها توسط می‌شود که متأسفانه باعث می‌شود تا راننده و پلاک دیگری اشتباهی جریمه شوند. 

تغییر ارکان پلاک خودرو جرم است/ شناسایی و معرفی رانندگان متخلف درستکاری پلاک به مراجع قضایی 

جمشیدی راد با اشاره به اینکه تغییر ارکان پلاک جرم است، گفت: این مسائل نیز توسط اپراتور بررسی می‌شود، مثلا ممکن است خودروی متخلف بر اساس عکس دوربین، یک پراید باشد، اما پلاک آن متعلق به خودروی سمند باشد که این مغایرت نیز توسط اپراتور دیده می‌شود. در این صورت پلاک واقعی خودروی متخلف شناسایی شده و پس از ثبت جریمه، راننده به خاطر جرمی که مرتکب شده به مراجع قضائی معرفی می‌شود.

رونمایی از سامانه «دست افزار ثبت تخلف» به زودی/ سخت‌گیری‌های جدید پلیس برای ثبت جریمه توسط مأموران

وی درباره نوع دیگر اشتباهات در ثبت جریمه‌ها، افزود: در برخی مواقع نیز ممکن است در جریمه‌های دوبرگی اشتباهاتی رخ دهد و در واقع مأمور ما اشتباهی پلاکی را جریمه کند. این اتفاق بسیار کمتر رخ می‌دهد برای حل این مشکل نیز نسخه جدیدی از سامانه «دست افزار ثبت تخلف» به زودی رونمایی می‌شود و سخت‌گیری‌های خاصی برای جریمه نوشتن توسط مأموران در نظر گرفته شده تا این میزان جریمه اشتباهی نیز به صفر برسد.

رئیس مرکز اجرائیات پلیس راهور فراجا ادامه داد: در مجموع بیش از ۹۷ درصد جریمه‌های اشتباهی مربوط به خطای دوربین‌هاست که در همان مرحله اول این جریمه‌های اشتباهی توسط اپراتور‌ها رد شده و برای رانندگان جریمه‌ای در نظر گرفته نمی‌شود.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۹ ۲۸ شهريور ۱۴۰۴
تازه ۹۷ درصد جریمه ها رد میشه انقد جریمه های الکی باید پرداخت کنیم.
ظالمانه ترین جریمه هم جریمه چراغ قرمزه که هنوز به سر چهار راه نرسیده یک متر مونده به خط اصلی عابر برسی عکس میندازه و ۴۰۰تومن جریمه داره.
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
مهدی
۱۳:۴۶ ۲۸ شهريور ۱۴۰۴
ماشین صفر خوابیده داخل خانه جریمه در استان دیگر فرستادن رفتم می بینم ۷ خان باید طی کنم آن هم روندش معلوم نیست دیدم به دردسرش نمی ارزد پرداخت کردم سر جام نشستم بعد مسولان ما راجع هر موضوعی فضایی و مخصوص جامعه فاضله صحبت می کنند..؟؟
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۹ ۲۸ شهريور ۱۴۰۴
همش دروغه.....من زاهدانم و برام تو محور مشهد باغچه دو تا جریمه آمد...بعد کلی دوندگی......آخرشم مجبور شدم پرداخت کنم....
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۷ ۲۸ شهريور ۱۴۰۴
وقتی مامور راهنمایی رانندگی پلاکی را جریمه می‌کند چرا مشخصات و رنگ خودرو متخلف را یادداشت نمی کند تا سواستفاده نشود امکان ندارد پلاک دستکاری بشه و با مشخصات نوع خودرو و رنگ خودرو سواستفاده شده یکی باشد
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۴ ۲۸ شهريور ۱۴۰۴
لطفاً دروغ نگید مگر امکان دارد ساکن تهران باشید تا حالا بندرعباس نرفته باشید اما جریمه پارک دوبل از داماهی بندرعباس برات بیاد جایی هم پیگیری نکند
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۳ ۲۸ شهريور ۱۴۰۴
متأسفانه نظارتی روی پلیس اجراییات نیست و حق مردم ضایع می شود
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۷ ۲۸ شهريور ۱۴۰۴
من راننده تاکسی درون شهری چند وقت قبل برایم پیامک آمد در محور شیراز جهرم در منطقه کوار که با جهرم حدود ۱۵۰ کیلو متر فاصله دارد با سرعت بالا جریمه ...ساعت ۱۰ و۱۵ پیام آمد ساعت ۱۰ ۳۰ به اداره راهنمائی شهرمان گفتم این جریمه چیست و چکار کنم گفتن باید بپردازی گفتم من که انجانبودم و حالا اینجام ۱۵۰ کیلومتر که من طی الارض نداشتم بیام گفتن مامور اشتباه کرده ویا پلاک دستکاری شده.باید پرداخت کنی این چه قانونی است شاید کسی کشته بود و فرار یقه من باید گرفته شود
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۵ ۲۸ شهريور ۱۴۰۴
الان کجای دنیا آزادراه باسرعت ۷۰ داریم که آزادراه چالوس تهران چنین هست حتی جادهای بین شهری معمولی هم سرعت ۸۵ هست
قانون آزادراه ۱۲۰ است
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۱ ۲۸ شهريور ۱۴۰۴
الهی تنتون سلامت و
خدا پشت و‌ پناه خودتون و عزیزانتون

جریمه سخته ولی کمی انصاف داشته باشیم و خلاف کردیم بپذیریم
۵
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۴ ۲۸ شهريور ۱۴۰۴
جاده گلپایگان به دلیجان،یک سربازپشت دوربین نشسته بود،هرچی پلاک تهران بود نگه میداشت،مگرقرارنبودروی لباس پلیس دوربین نصب بشه،خودتون میدونید چه خبر است.
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محمد
۱۰:۴۲ ۲۸ شهريور ۱۴۰۴
اصلا منفورتر از پلیس راه مناطق مغان پلیسی هست مگه
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۲ ۲۸ شهريور ۱۴۰۴
ایکاش بخشی از وجوهات جریمه ها را به آموزش رانندگان
اتومبیل و موتور سیکلت اختصاص میدادید ، آنوقت راهنمایی رانندگی
مصداق واقعی پیدا می کرد و ،،،،،،،،،،،،!!!!
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۷ ۲۸ شهريور ۱۴۰۴
کلا پلیس بخاطر جریمه های سلیقه ای و نه قانونی مجرم می باشد و فرض از این دنیا هم در رفتید حتما بازماندگان و خود رفته نتیجه اعمال خود را خواهد دید
۰
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۰ ۲۸ شهريور ۱۴۰۴
فکری بحال جاده های برون شهری کنید که تمام داغون هستند بجای جریمه کیفیت جاده هایتون بررسی کنید
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۹ ۲۸ شهريور ۱۴۰۴
بله شما راست میگین
مفت مفت
حقوقی که از جریمه ملت حاصل میشه
۰
۱۰
پاسخ دادن
