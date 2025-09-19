باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ جلیل جمشیدیراد رئیس مرکز اجرائیات پلیس راهور فراجا گفت: جریمهها بر اساس نوع تحویل به دستههای مختلفی مثل الصاقی، دوبرگی، دوربینی و تسلیمی تقسیمبندی میشوند. بیشتر اشتباهاتی که در جریمه کردن رخ میدهد و مردم از آن شکایت دارند، جریمههای مربوط به دوربینها هستند و معمولا این اتفاق در جادهها رخ میدهد.
کیفیت دوربینها و اشتباه پلاکخوانی دلیل ثبت اشتباه جریمه برخی رانندگان
وی با بیان اینکه دوربینها تا ۵ درصد احتمال خطا دارند، افزود: علت این اشتباهات نیز کیفیت دوربینها و اشتباه پلاکخوانی آنهاست. معمولا بعد از ثبت تخلف توسط دوربینها، برای راننده پیامکی ارسال میشود که این تخلف در حال بررسی است، سپس اپراتورهای ما اطلاعات خودرو و تصاویر دوربینها را چک میکنند و در صورت مغایرت، جریمه لغو میشود؛ در واقع ۹۵ درصد این جریمههایی که ممکن است خطا داشته باشند توسط اپراتور رد میشوند و هیچ جریمهای برای راننده ثبت نمیشود.
بعضی از جریمههای اشتباهی خودروها به دلیل دستکاری شمارههای پلاک است
رئیس مرکز اجرائیات پلیس راهور فراجا ادامه داد: بعضی از این جریمههای اشتباهی نیز به خاطر تخلفات مربوط به پلاک مانند دستکاری پلاک، اتفاق میافتد. یعنی یک راننده، بعد از دستکاری ارقام پلاک، تخلف کرده و جریمه توسط دوربینها توسط میشود که متأسفانه باعث میشود تا راننده و پلاک دیگری اشتباهی جریمه شوند.
تغییر ارکان پلاک خودرو جرم است/ شناسایی و معرفی رانندگان متخلف درستکاری پلاک به مراجع قضایی
جمشیدی راد با اشاره به اینکه تغییر ارکان پلاک جرم است، گفت: این مسائل نیز توسط اپراتور بررسی میشود، مثلا ممکن است خودروی متخلف بر اساس عکس دوربین، یک پراید باشد، اما پلاک آن متعلق به خودروی سمند باشد که این مغایرت نیز توسط اپراتور دیده میشود. در این صورت پلاک واقعی خودروی متخلف شناسایی شده و پس از ثبت جریمه، راننده به خاطر جرمی که مرتکب شده به مراجع قضائی معرفی میشود.
رونمایی از سامانه «دست افزار ثبت تخلف» به زودی/ سختگیریهای جدید پلیس برای ثبت جریمه توسط مأموران
وی درباره نوع دیگر اشتباهات در ثبت جریمهها، افزود: در برخی مواقع نیز ممکن است در جریمههای دوبرگی اشتباهاتی رخ دهد و در واقع مأمور ما اشتباهی پلاکی را جریمه کند. این اتفاق بسیار کمتر رخ میدهد برای حل این مشکل نیز نسخه جدیدی از سامانه «دست افزار ثبت تخلف» به زودی رونمایی میشود و سختگیریهای خاصی برای جریمه نوشتن توسط مأموران در نظر گرفته شده تا این میزان جریمه اشتباهی نیز به صفر برسد.
رئیس مرکز اجرائیات پلیس راهور فراجا ادامه داد: در مجموع بیش از ۹۷ درصد جریمههای اشتباهی مربوط به خطای دوربینهاست که در همان مرحله اول این جریمههای اشتباهی توسط اپراتورها رد شده و برای رانندگان جریمهای در نظر گرفته نمیشود.