آخرین روز نمایشگاه نوشت‌افزار ایرانی + فیلم

امروز آخرین روز نمایشگاه نوشت افزار در مصلی تهران است.

باشگاه خبرنگاران جوان - نمایشگاه نوشت افزار جایی است که تولیدکنندگان و فروشندگان محصولاتشان را با تخفیف ۱۰ تا ۲۰ درصدی عرضه می‌کنند.

با نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی بازار خرید نوشت افزار در سراسر کشور داغ شد.

 

