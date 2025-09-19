\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634\u06af\u0627\u0647 \u0646\u0648\u0634\u062a \u0627\u0641\u0632\u0627\u0631 \u062c\u0627\u06cc\u06cc \u0627\u0633\u062a \u06a9\u0647 \u062a\u0648\u0644\u06cc\u062f\u06a9\u0646\u0646\u062f\u06af\u0627\u0646 \u0648 \u0641\u0631\u0648\u0634\u0646\u062f\u06af\u0627\u0646 \u0645\u062d\u0635\u0648\u0644\u0627\u062a\u0634\u0627\u0646 \u0631\u0627 \u0628\u0627 \u062a\u062e\u0641\u06cc\u0641 \u06f1\u06f0 \u062a\u0627 \u06f2\u06f0 \u062f\u0631\u0635\u062f\u06cc \u0639\u0631\u0636\u0647 \u0645\u06cc\u200c\u06a9\u0646\u0646\u062f.\n\u0628\u0627 \u0646\u0632\u062f\u06cc\u06a9 \u0634\u062f\u0646 \u0628\u0647 \u0622\u063a\u0627\u0632 \u0633\u0627\u0644 \u062a\u062d\u0635\u06cc\u0644\u06cc \u0628\u0627\u0632\u0627\u0631 \u062e\u0631\u06cc\u062f \u0646\u0648\u0634\u062a \u0627\u0641\u0632\u0627\u0631 \u062f\u0631 \u0633\u0631\u0627\u0633\u0631 \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u062f\u0627\u063a \u0634\u062f.\n\u00a0\n