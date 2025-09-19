باشگاه خبرنگاران جوان - امروز جمعه در روز دوم رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی بزرگسالان جهان در شهر زاگرب کرواسی، پیام احمدی در ۵۵ کیلوگرم، غلامرضا فرخی در ۸۲ و امین میرزازاده در ۱۳۰ کیلوگرم از ساعت ۱۹ و ۳۰ دقیقه برای کسب مدال طلا به میدان می‌روند و علیرضا عبدولی در ۷۷ کیلوگرم برای مدال برنز مسابقه می‌دهد.

همچنین از ساعت ۱۲ ظهر رقابت‌های مقدماتی سه وزن دوم آغاز می‌شود که علی احمدی وفا در ۶۱ کیلوگرم، دانیال سهرابی در ۷۲ و محمد هادی ساروی قهرمان المپیک در ۹۷ کیلوگرم به میدان می‌روند.

برنامه امروز جمعه ۲۸ شهریور مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان به وقت ایران به شرح زیر است:

ساعت ۱۲ تا ۱۵:۳۰: مقدماتی اوزان ۶۰، ۷۲ و ۹۷ کیلوگرم کشتی فرنگی

ساعت ۱۸ تا ۱۹: مسابقات نیمه نهایی اوزان فوق

ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۱:۳۰: مسابقات فینال و رده بندی اوزان ۵۵، ۷۷، ۸۲ و ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی

ترکیب تیم ملی کشتی فرنگی ایران:

۵۵ کیلوگرم: پیام احمدی (خوزستان)

۶۰ کیلوگرم: علی احمدی‌وفا (خوزستان)

۶۳ کیلوگرم: محمدمهدی کشتکار (فارس)

۶۷ کیلوگرم: سعید اسماعیلی (خوزستان)

۷۲ کیلوگرم: دانیال سهرابی (خوزستان)

۷۷ کیلوگرم: علیرضا عبدولی (خوزستان)

۸۲ کیلوگرم: غلامرضا فرخی (فارس)

۸۷ کیلوگرم: علیرضا مهمدی (خوزستان)

۹۷ کیلوگرم: محمدهادی ساروی (مازندران)

۱۳۰ کیلوگرم: امین میرزازاده (خوزستان)