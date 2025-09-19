رقابت‌های روز دوم کشتی فرنگی قهرمانی ۲۰۲۵ جهان امروز جمعه در زاگرب کرواسی آغاز می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - امروز جمعه در روز دوم رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی بزرگسالان جهان در شهر زاگرب کرواسی، پیام احمدی در ۵۵ کیلوگرم، غلامرضا فرخی در ۸۲ و امین میرزازاده در ۱۳۰ کیلوگرم از ساعت ۱۹ و ۳۰ دقیقه برای کسب مدال طلا به میدان می‌روند و علیرضا عبدولی در ۷۷ کیلوگرم برای مدال برنز مسابقه می‌دهد.

همچنین از ساعت ۱۲ ظهر رقابت‌های مقدماتی سه وزن دوم آغاز می‌شود که علی احمدی وفا در ۶۱ کیلوگرم، دانیال سهرابی در ۷۲ و محمد هادی ساروی قهرمان المپیک در ۹۷ کیلوگرم به میدان می‌روند.

برنامه امروز جمعه ۲۸ شهریور مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان به وقت ایران به شرح زیر است:

ساعت ۱۲ تا ۱۵:۳۰: مقدماتی اوزان ۶۰، ۷۲ و ۹۷ کیلوگرم کشتی فرنگی

ساعت ۱۸ تا ۱۹: مسابقات نیمه نهایی اوزان فوق

ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۱:۳۰: مسابقات فینال و رده بندی اوزان ۵۵، ۷۷، ۸۲ و ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی

ترکیب تیم ملی کشتی فرنگی ایران:

۵۵ کیلوگرم: پیام احمدی (خوزستان)

۶۰ کیلوگرم: علی احمدی‌وفا (خوزستان)

۶۳ کیلوگرم: محمدمهدی کشتکار (فارس)

۶۷ کیلوگرم: سعید اسماعیلی (خوزستان)

۷۲ کیلوگرم: دانیال سهرابی (خوزستان)

۷۷ کیلوگرم: علیرضا عبدولی (خوزستان)

۸۲ کیلوگرم: غلامرضا فرخی (فارس)

۸۷ کیلوگرم: علیرضا مهمدی (خوزستان)

۹۷ کیلوگرم: محمدهادی ساروی (مازندران)

۱۳۰ کیلوگرم: امین میرزازاده (خوزستان)

برچسب ها: کشتی فرنگی قهرمانی جهان ، مسابقات جهانی کشتی فرنگی ، زاگرب
خبرهای مرتبط
رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان - زاگرب؛
احمدی‌وفا در دور اول باخت
رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان - زاگرب؛
کشتی فرنگی قهرمانی جهان؛ سهرابی طوفانی شروع کرد
توصیف پدیده کشتی جهان از حسن یزدانی
غلامرضا فرخی: قول قهرمانی به مادرم داده‌ام + فیلم
کشتی فرنگی قهرمانی جهان؛
امین میرزازاده سومین فینالیست ایران شد + فیلم
کشتی فرنگی قهرمانی جهان؛
غلامرضا فرخی مقتدرانه فینالیست شد + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۸ ۲۸ شهريور ۱۴۰۴
پخش گرم اینا همه خوزستانی هستن
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۴ ۲۸ شهريور ۱۴۰۴
به امید قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی ایران
۰
۱۴
پاسخ دادن
برنامه روز دوم کشتی فرنگی قهرمانی جهان/ ۳ طلا در انتظار ایران
توصیف پدیده کشتی جهان از حسن یزدانی
سهرابیان به کمیته انضباطی استقلال احضار شد
شرط جذب مدافع نیوکاسلی از سوی پرسپولیس
باخت سنگین استقلال زنگ خطری برای باشگاه های ایران است
خیز پرسپولیسی ها برای رسیدن به صدر جدول
رشفورد: با بارسلونا اوج می‌گیرم
پیروزی بارسلونا با درخشش راشفورد/ منچسترسیتی تیم ۱۰ نفره ناپولی را شکست داد+ فیلم
اولین حضورم در مسابقات جهانی ووشو همراه با خوشرنگ ترین مدال شد
اعتراف ستاره نیوکاسل: بارسلونا بهترین تیمی است که دیده‌ام
آخرین اخبار
تصاویر دیدنی از انجام ورزش‌های باستانی در میدان نقش جهان اصفهان
احمدی‌وفا در دور اول باخت
چگونه وجه اشتراک بارسا و نیوکاسل باعث شد گواردیولا مربی شود؟
کشتی فرنگی قهرمانی جهان؛ سهرابی طوفانی شروع کرد
اعزام تیم ملی سنگ‌نوردی به مسابقات قهرمانی جهان در کره جنوبی
سهرابیان به کمیته انضباطی استقلال احضار شد
طیبی: نماینده استعداد‌های بزرگ فوتسال ایران هستیم
شمسایی: افتخارات فوتسال ما به گذشته تعلق دارد/ ورزش حرفه‌ای بی‌رحم است
یزدانی: عدم حضور خارجی‌ها در لیگ برتر تنیس اتفاق خوبی نبود
اردوی والیبال نشسته ایران در مشهد بعد از یکسال تعطیلی
اعتراف ستاره نیوکاسل: بارسلونا بهترین تیمی است که دیده‌ام
پایان کار تیم ملی بسکتبال سه به سه زیر ۲۳ سال در جام جهانی
رشفورد: با بارسلونا اوج می‌گیرم
گواردیولا: کار کونته اعجاب انگیز است/ هالند برتری بزرگی به ما می‌دهد
کونته: ۱۰ نفره شدن ما بازی را خراب کرد
فغانی ال کلاسیکوی عربستان را قضاوت می‌کند
واکنش فلیک به شروع خوب بارسلونا در اروپا
توصیف پدیده کشتی جهان از حسن یزدانی
حاشیه‌ای بر آیین‌نامه جدید فیرپلی مالی باشگاه‌های فوتبال؛ شفافیت کاغذی!
تیم‌ملی پاراتیروکمان راهی کشور کره‌جنوبی شد
علیپور: ذوب‌آهن به دلیل بدهی کنار گذاشته شد/ لیگ بسکتبال امسال قابل پیش‌بینی نیست
فودن: هالند بی نظیر است
برنامه روز دوم کشتی فرنگی قهرمانی جهان/ ۳ طلا در انتظار ایران
اولین حضورم در مسابقات جهانی ووشو همراه با خوشرنگ ترین مدال شد
پیروزی بارسلونا با درخشش راشفورد/ منچسترسیتی تیم ۱۰ نفره ناپولی را شکست داد+ فیلم
خیز پرسپولیسی ها برای رسیدن به صدر جدول
شرط جذب مدافع نیوکاسلی از سوی پرسپولیس
باخت سنگین استقلال زنگ خطری برای باشگاه های ایران است
تنیس روی میز کاپادوکیا؛ صعود نمایندگان ایران به جمع ۱۶ نفر برتر
هوادار صدرنشین لیگ یک باقی ماند + نتایج کامل بازی‌ها و جدول