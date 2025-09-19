ستاره منچسترسیتی، پس از پیروزی مقابل ناپولی در دور اول مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا، از ارلینگ هالند تمجید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فیل فودن ستاره انگلیسی در اظهارات خود گفت: ناپولی تیم قدرتمندی بود و به سختی میشد از خط دفاعی این تیم عبور کرد، اما فکر میکنم ما بسیار باهوش بودیم و زیاد توپ را از دست ندادیم.
او افزود: نیمه اول کمی ناامیدکننده بود. نمیتوانستم زیاد بین خطوط توپ را لمس کنم. ارلینگ هالند خیلی به ما کمک کرد. به نظر میرسد که او در حال شکستن هر رکوردی است. این بیسابقه است. او بازیکن شگفتانگیزی است.
فودن در مورد بازگشت کوین دیبروینه به ورزشگاه اتحاد نیز گفت: او اسطوره باشگاه است. نمیتوانم به اندازه کافی از او به خاطر کاری که انجام داده تشکر کنم. او برای همیشه در اینجا یک اسطوره خواهد ماند.